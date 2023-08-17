iPhone 16 2024 року: стали відомі характеристики майбутнього пристрою

Смартфони Apple 2024 року отримають нові надсучасні можливості. Фото: macrumors.com

Технічний аналітик інвестиційної компанії Haitong International Securities з Гонконгу Джефф Пу прогнозує, що моделі iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max 2024 року будуть підтримувати Wi-Fi 7. Також експерт вважає, що вони матимуть 48 МП об'єктив надширококутної камери.

Свої роздуми Пу виклав в аналітичній нотатці про технологічний сектор світової промисловості.

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48 МП ультраширококутна камера

Новий 48 МП ультраширококутний об'єктив в iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max дасть змогу пристрою захоплювати більше світла, а значить — отримувати якісніші фото, особливо під час зйомки в умовах низької освітленості.

Моделі 2024 року зможуть робити 48 МП фотографії ProRAW у режимі надширококутної зйомки. Такі світлини можна видруковувати у великих розмірах.

Підтримка Wi-Fi 7

Пристрої Wi-Fi 7 здатні одночасно обмінюватися даними в діапазонах 2,4 ГГц, 5 ГГц і 6 ГГц.

Це забезпечує швидкість Wi-Fi понад 40 Гбіт/с. Що вчетверо перевищує максимальну швидкість передавання даних порівняно з очікуваною Wi-Fi 6E.

Можливо, що Wi-Fi 7 ще не буде готовий до виходу iPhone 16 Pro, позаяк завершення робіт по його розробці очікують приблизно у кінці 2024 року.

Дата виходу iPhone 16

Зазвичай Apple випускає свої нові пристрої у вересні. Тож і iPhone 16 очікують в перший місяць осені 2024 року.

Але плани можуть змінитися. Наприклад, цього року аналітик Bank of America Вамсі Мохан припускає, що вихід iPhone 15 на ринок буде перенесено на грудень через гальмування ланцюжків поставок Apple.

Також раніше експерти називали причини подорожчання iPhone 15 Pro.