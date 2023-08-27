Выпуск iPhone 15 Pro: что обновят во флагманах и какие цвета будут доступны для продажи

Смартфон 15 Pro Max. Фото: google

Уже совсем скоро компания Apple официально представит новые модели iPhone 15. Кроме того, разработчики также завершают работу над iOS 17, которая станет доступной в то же время.

Об этом идет речь в материале издания Mac Rumors.

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Доступные цвета iPhone 15

Сообщается, что новая модель смартфона iPhone 15 будет доступна только в пяти цветах. Речь идет о синем, сером, космическом, черном и серебристом. Золотого цвета пока не будет.

Также ожидается, что смартфоны будут иметь рамку из матового титана в отличие от полированной нержавеющей стали.

Доступные цвета iPhone 15. Фото:macrumors.com

Цена на iPhone 15

Известно, что новые модели будут на 100-200 долларов дороже телефонов iPhone 14 Pro. То есть, начальные цены на устройства будут колебаться от 1099 до 1299 долларов.

Разноцветные кабели

По предварительной информации, все модели iPhone 15 будут доступны с плетеными цветными кабелями. Провод будет на 50% длиннее однометрового кабеля Lightning, который имеет iPhone 14.

Скорость кабеля составит 2.0 для передачи данных. В то время как более высокая скорость будет доступна с помощью более дорогого кабеля, который будет продаваться отдельно.

Разноцветные кабеля. Фото:macrumors.com

Дата анонса iPhone серии 15

По предварительной информации, Apple представит новую линейку iPhone 15 в западных странах 12 сентября. Однако официальной информации от производителей пока не было. Как правило, анонс происходит через неделю.

Напомним, в сентябре американская компания Apple выпустит iPhone 15. Однако у компании якобы возникли проблемы с серийным производством некоторых компонентов. Поэтому компания сокращает производство новых смартфонов.

Также мы писали, что технический аналитик инвестиционной компании Haitong International Securities из Гонконга Джефф Пу прогнозирует, что модели iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max 2024 будут поддерживать Wi-Fi 7. Также эксперт считает, что они будут иметь 48 МП объектив сверхширокоугольной камеры.