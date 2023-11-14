Xiaomi 14 проти iPhone 15 — який смартфон купити
На світовому ринку смартфонів триває битва технологій та інновацій. Порівняння Xiaomi 14 та iPhone 15 допоможе вам ухвалити обґрунтоване рішення під час вибору нового телефону.
Про це написав Gizmochina.
iPhone 15 та Xiaomi 14 обіцяють передові технології, але вони орієнтовані на різні сегменти ринку та вподобання користувачів.
Xiaomi 14 відносно легкий та компактний, що робить його зручним у використанні. Телефон має сертифікація IP68 (стійкість до пилу та води).
iPhone 15 має трохи менший та легший корпус у порівнянні з Xiaomi 14, що робить його надзвичайно портативним. Смартфон також має клас захисту IP68.
Дисплей
Xiaomi 14 отримав 6,36-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю Full HD+
iPhone 15 оснащений 6,1-дюймовим OLED-дисплеєм Super Retina XDR, трохи меншим, ніж у Xiaomi 14, проте має надзвичайно точну передачу кольору та рівень яскравості на найвищому рівні.
Технічні характеристики та ПЗ
Xiaomi 14 отримав новітній процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, який здатний впоратися з будь-якими завданнями.
iPhone 15 оснащений чипом Apple A16 Bionic, який відомий своєю ефективністю та продуктивністю. Хоча він пропонує менший обсяг оперативної пам'яті порівняно з Xiaomi 14, оптимізація між апаратним забезпеченням та iOS означає, що iPhone 15 може конкурувати з ним за продуктивністю.
Xiaomi 14 працює на Android 14 з надбудовою HyperOS, що пропонує легкий користувацький досвід. Широка екосистема Android означає, що користувачі мають доступ до безлічі додатків та сервісів.
iPhone 15 має iOS 17, яка відома своїм інтуїтивно зрозумілим й зручним інтерфейсом. iOS пропонує більш контрольоване середовище. З одного боку, це забезпечує безпеку та безперешкодну інтеграцію з іншими продуктами й сервісами Apple, а з іншого — iOS може бути менш гнучкою порівняно з Android.
Камера
Xiaomi 14 отримав потрійну камеру 50 МП, що обіцяє виняткові можливості для фотозйомки. Система камер є універсальною, здатною обробляти різні сценарії зйомки, від широких пейзажів до детальних макрознімків.
Подвійна камера iPhone 15 може здатися скромною на папері, але поєднання апаратної та програмної оптимізації дозволяє створювати одні з найкращих фотографій на смартфоні.
Акумулятор
Акумулятора Xiaomi 14 місткістю 4610 мАг легко вистачить на цілий день використання, а завдяки швидкій зарядці 90 Вт ви не будете прив'язані до зарядного пристрою надовго. А бездротова зарядка потужністю 50 Вт ще й додає зручності.
Акумулятор iPhone 15 місткістю 3349 мАг може здатися невеликим, але завдяки оптимізації iOS він забезпечує достатній час автономної роботи. Швидка зарядка потужністю 27 Вт і бездротова зарядка потужністю 15 Вт не є найшвидшими, але вони пропонують баланс між швидкістю та збереженням здоров'я акумулятора.
Xiaomi 14 проти iPhone 15: що купити
Ціна iPhone 15 починається від 830 доларів, тоді як за Xiaomi 14 просять 600 доларів. Який з них ви б обрали?
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