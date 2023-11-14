Xiaomi 14 проти iPhone 15: який смартфон купити

Сучасне суперництво між Xiaomi та Apple є уособленням конкуренції в індустрії смартфонів. Фото: mobileworld.com.vn

На світовому ринку смартфонів триває битва технологій та інновацій. Порівняння Xiaomi 14 та iPhone 15 допоможе вам ухвалити обґрунтоване рішення під час вибору нового телефону.

Про це написав Gizmochina.

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iPhone 15 та Xiaomi 14 обіцяють передові технології, але вони орієнтовані на різні сегменти ринку та вподобання користувачів.

Xiaomi 14 відносно легкий та компактний, що робить його зручним у використанні. Телефон має сертифікація IP68 (стійкість до пилу та води).

iPhone 15 має трохи менший та легший корпус у порівнянні з Xiaomi 14, що робить його надзвичайно портативним. Смартфон також має клас захисту IP68.

Дисплей

Xiaomi 14 отримав 6,36-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю Full HD+

iPhone 15 оснащений 6,1-дюймовим OLED-дисплеєм Super Retina XDR, трохи меншим, ніж у Xiaomi 14, проте має надзвичайно точну передачу кольору та рівень яскравості на найвищому рівні.

Технічні характеристики та ПЗ

Xiaomi 14 отримав новітній процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, який здатний впоратися з будь-якими завданнями.

iPhone 15 оснащений чипом Apple A16 Bionic, який відомий своєю ефективністю та продуктивністю. Хоча він пропонує менший обсяг оперативної пам'яті порівняно з Xiaomi 14, оптимізація між апаратним забезпеченням та iOS означає, що iPhone 15 може конкурувати з ним за продуктивністю.

Xiaomi 14 працює на Android 14 з надбудовою HyperOS, що пропонує легкий користувацький досвід. Широка екосистема Android означає, що користувачі мають доступ до безлічі додатків та сервісів.

iPhone 15 має iOS 17, яка відома своїм інтуїтивно зрозумілим й зручним інтерфейсом. iOS пропонує більш контрольоване середовище. З одного боку, це забезпечує безпеку та безперешкодну інтеграцію з іншими продуктами й сервісами Apple, а з іншого — iOS може бути менш гнучкою порівняно з Android.

Камера

Xiaomi 14 отримав потрійну камеру 50 МП, що обіцяє виняткові можливості для фотозйомки. Система камер є універсальною, здатною обробляти різні сценарії зйомки, від широких пейзажів до детальних макрознімків.

Подвійна камера iPhone 15 може здатися скромною на папері, але поєднання апаратної та програмної оптимізації дозволяє створювати одні з найкращих фотографій на смартфоні.

Акумулятор

Акумулятора Xiaomi 14 місткістю 4610 мАг легко вистачить на цілий день використання, а завдяки швидкій зарядці 90 Вт ви не будете прив'язані до зарядного пристрою надовго. А бездротова зарядка потужністю 50 Вт ще й додає зручності.

Акумулятор iPhone 15 місткістю 3349 мАг може здатися невеликим, але завдяки оптимізації iOS він забезпечує достатній час автономної роботи. Швидка зарядка потужністю 27 Вт і бездротова зарядка потужністю 15 Вт не є найшвидшими, але вони пропонують баланс між швидкістю та збереженням здоров'я акумулятора.

Xiaomi 14 проти iPhone 15: що купити

Ціна iPhone 15 починається від 830 доларів, тоді як за Xiaomi 14 просять 600 доларів. Який з них ви б обрали?

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