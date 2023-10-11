iPhone 16 Ultra: яким буде суперфлагман Apple у 2024 році

Можливо саме такий вигляд матиме IPhone 16 Ultra. Фото: концепт від 4RMD.

У 2023 році компанія Apple випустила чергову стандартну лінійку телефонів iPhone. Але це може змінитися у 2024-му з появою суперпреміального смартфона iPhone 16 Ultra.

Про це повідомив Yahoo!Finance.

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Подібно до смартгодинника Apple Watch Ultra, що поєднує в собі найсучасніші функції стандартного Apple Watch, iPhone 16 Ultra буде представлений як крок вперед у порівнянні з моделлю iPhone Pro Max. Ultra матиме більший набір функцій та відповідну до них ціну.

Можлива дата виходу iPhone 16 Ultra

Розмови про модель Ultra для лінійки iPhone ведуться ще з 2022 року, коли Марк Гурман з Bloomberg передбачив, що такий телефон з'явиться слідом за Apple Watch Ultra "в найближчі кілька років".

Позаяк запуск iPhone восени 2023 року відбувся без моделі Ultra, наступною найближчою датою, коли може з'явитися суперпреміальний смартфон, є вересень 2024 року.

Ймовірна ціна iPhone 16 Ultra

Цього року ціна на iPhone 15 Pro Max зросла на 100 доларів до 1199 доларів. Здається, що це встановлює нижню межу для ціни на iPhone 16 Ultra, особливо якщо Ultra стане наступником Pro Max як топовий телефон Apple.

Для порівняння, Apple Watch Ultra 2 стартує від 799 доларів, що на 400 більше, ніж Apple Watch Series 9.

Якби Apple застосувала таку ж цінову стратегію до своєї лінійки телефонів, модель Ultra коштувала б 1399 доларів, що на 400 доларів більше, ніж стартова ціна iPhone 15 Pro у 999 доларів.

Це не зробить iPhone 16 Ultra найдорожчим смартфоном на ринку. Samsung та Google беруть за свої складані телефони 1799 доларів. Але це зробить ціну Ultra поза бюджетом більшості покупців.

Тому експерти припускають, що iPhone 16 Ultra коштуватиме приблизно стільки ж, скільки iPhone 15 Pro Max.

Чутки про характеристики iPhone 16 Ultra

Ultra отримає 6,9-дюймовий дисплей, що зробить його найбільшим екраном серед усіх iPhone.

Смартфон матиме яскравіші дисплеї.

Використання кнопок на основі напівпровідників.

Застосування телевізійної лінзи з тетрапризмом, як в iPhone 15 Pro Max для забезпечення збільшення оптичного зуму.

Збільшення сенсора основної камери, щоб отримувати більше світла з метою конкурувати з 10-кратним оптичним зумом Samsung Galaxy S23 Ultra.

Раніше ми писали, чому варто проігнорувати iPhone 15 та дочекатися iPhone 16 у 2024 році. Також ми аналізували, чи варто купити iPhone 15 Plus або сильно доплатити за iPhone 15 Pro Max.