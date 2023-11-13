Xiaomi 14 проти Xiaomi 14 Pro: що купити

Вибір між Xiaomi 14 і Xiaomi 14 Pro зводиться до ваших конкретних потреб та бюджету. Фото: Xiaomi

Смартфони Xiaomi 14 та Xiaomi 14 Pro належать до однієї лінійки, але вони розроблені для задоволення різних потреб та вподобань користувачів. Які нюанси відрізняють ці два гаджети?

Про це написав Gizmochina.

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Дизайн

Xiaomi 14 відносно компактний — 152,8 x 71,5 x 8,2 мм і вагою 188 грамів.

14 Pro трохи більший й важчий — 161,4 x 75,3 x 8,5 мм та 223 грами.

Обидві моделі мають преміальну конструкцію зі скляною задньою панеллю та металевою рамкою, а також сертифікат захисту від пилу та води за стандартом IP68.

Дисплей

14 Pro лідирує завдяки 6,73-дюймовому AMOLED-екрану з роздільною здатністю Quad HD+ 1440 x 3200 пікселів.

Xiaomi 14 оснащений 6,36-дюймовим OLED-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD+ 1200 x 2670 пікселів.

Технічні характеристики та ПЗ

Xiaomi 14 та Xiaomi 14 Pro мають чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Обидва пристрої працюють на Android 14 з надбудовою HyperOS від Xiaomi.

Отже, немає ніякої різниці в користувацькому інтерфейсі або програмних можливостях обох телефонів.

Камера

Кожна з моделей має потрійну камеру 50 МП.

Версія 14 Pro отримала змінну діафрагму f/1.4-4.0 на основному об'єктиві, порівняно з f/1.6 на Xiaomi 14. Що дозволяє моделі Pro краще працювати в умовах низької освітленості, де ширша діафрагма пропускає більше світла.

Обидві моделі мають 32 МП фронтальну камеру.

Акумулятор

Xiaomi 14 поставляється з акумулятором місткістю 4610 мАг.

14 Pro має батарею на 4880 мАг.

Xiaomi 14 Pro пропонує швидку зарядку потужністю 120 Вт порівняно з 90 Вт у стандартній моделі.

Ціни

Xiaomi 14 коштує від 600 доларів

Ціна 14 Pro починається від 750 доларів.

Xiaomi 14 проти Xiaomi 14 Pro: що обрати

Якщо віддаєте перевагу більш компактному телефону з усіма сучасними функціями за відносно нижчою ціною, Xiaomi 14 — відмінний вибір.

Якщо прагнете найкращого дисплея, камери та найшвидшої зарядки — Xiaomi 14 Pro є тим, що вам потрібно.

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