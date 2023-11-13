Xiaomi 14 против Xiaomi 14 Pro: что купить

Выбор между Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro сводится к вашим конкретным потребностям и бюджету. Фото: Xiaomi

Смартфоны Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro принадлежат одной линейке, но они разработаны для удовлетворения различных потребностей и предпочтений пользователей. Какие нюансы отличают эти два гаджета?

Об этом написал Gizmochina.

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Дизайн

Xiaomi 14 относительно компактен — 152,8 x 71,5 x 8,2 мм и весом 188 граммов.

14 Pro немного больше и тяжелее — 161,4 x 75,3 x 8,5 мм и 223 грамма.

Обе модели имеют премиальную конструкцию со стеклянной задней панелью и металлической рамкой, а также сертификат защиты от пыли и воды по IP68.

Дисплей

14 Pro лидирует благодаря 6,73-дюймовому AMOLED-экрану с разрешением Quad HD+ 1440 x 3200 пикселей.

Xiaomi 14 оснащен 6,36-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ 1200 x 2670 пикселей.

Технические характеристики и ПО

Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro имеют чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Оба устройства работают на Android 14 с надстройкой HyperOS от Xiaomi.

Следовательно, нет никакой разницы в пользовательском интерфейсе или программных возможностях обоих телефонов.

Камера

Каждая из моделей имеет тройную камеру 50 МП.

Версия 14 Pro получила переменную диафрагму f/1.4-4.0 на основном объективе по сравнению с f/1.6 на Xiaomi 14. Что позволяет модели Pro лучше работать в условиях низкой освещенности, где более широкая диафрагма пропускает больше света.

Обе модели имеют 32 МП фронтальную камеру.

Аккумулятор

Xiaomi 14 поставляется с аккумулятором емкостью 4610 мАч.

14 Pro имеет батарею на 4880 мАч.

Xiaomi 14 Pro предлагает быструю зарядку мощностью 120 Вт по сравнению с 90 Вт в стандартной модели.

Цены

Xiaomi 14 стоит от 600 долларов

Цена 14 Pro начинается от 750 долларов.

Xiaomi 14 против Xiaomi 14 Pro: что выбрать

Если предпочитаете более компактный телефон со всеми современными функциями по относительно более низкой цене, Xiaomi 14 — отличный выбор.

Если вы хотите лучшего дисплея, камеры и самой быстрой зарядки — Xiaomi 14 Pro является тем, что вам нужно.

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