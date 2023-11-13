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Xiaomi 14 против Xiaomi 14 Pro — какой из смартфонов подходит именно вам

13 ноября 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Xiaomi 14 против Xiaomi 14 Pro: что купить
Выбор между Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro сводится к вашим конкретным потребностям и бюджету. Фото: Xiaomi
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Смартфоны Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro принадлежат одной линейке, но они разработаны для удовлетворения различных потребностей и предпочтений пользователей. Какие нюансы отличают эти два гаджета?

Об этом написал Gizmochina.

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Дизайн

  • Xiaomi 14 относительно компактен — 152,8 x 71,5 x 8,2 мм и весом 188 граммов.
  • 14 Pro немного больше и тяжелее — 161,4 x 75,3 x 8,5 мм и 223 грамма.
  • Обе модели имеют премиальную конструкцию со стеклянной задней панелью и металлической рамкой, а также сертификат защиты от пыли и воды по IP68.

Дисплей

  • 14 Pro лидирует благодаря 6,73-дюймовому AMOLED-экрану с разрешением Quad HD+ 1440 x 3200 пикселей.
  • Xiaomi 14 оснащен 6,36-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ 1200 x 2670 пикселей.

Технические характеристики и ПО

  • Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro имеют чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.
  • Оба устройства работают на Android 14 с надстройкой HyperOS от Xiaomi.
  • Следовательно, нет никакой разницы в пользовательском интерфейсе или программных возможностях обоих телефонов.

Камера

  • Каждая из моделей имеет тройную камеру 50 МП.
  • Версия 14 Pro получила переменную диафрагму f/1.4-4.0 на основном объективе по сравнению с f/1.6 на Xiaomi 14. Что позволяет модели Pro лучше работать в условиях низкой освещенности, где более широкая диафрагма пропускает больше света.
  • Обе модели имеют 32 МП фронтальную камеру.

Аккумулятор

  • Xiaomi 14 поставляется с аккумулятором емкостью 4610 мАч.
  • 14 Pro имеет батарею на 4880 мАч.
  • Xiaomi 14 Pro предлагает быструю зарядку мощностью 120 Вт по сравнению с 90 Вт в стандартной модели.

Цены

  • Xiaomi 14 стоит от 600 долларов
  • Цена 14 Pro начинается от 750 долларов.

Xiaomi 14 против Xiaomi 14 Pro: что выбрать

  • Если предпочитаете более компактный телефон со всеми современными функциями по относительно более низкой цене, Xiaomi 14 — отличный выбор.
  • Если вы хотите лучшего дисплея, камеры и самой быстрой зарядки — Xiaomi 14 Pro является тем, что вам нужно.

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