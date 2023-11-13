Xiaomi 14 против Xiaomi 14 Pro: что купить

Xiaomi 14 против Xiaomi 14 Pro — какой из смартфонов подходит именно вам
13 ноября 2023 19:45
Выбор между Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro сводится к вашим конкретным потребностям и бюджету. Фото: Xiaomi
Смартфоны Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro принадлежат одной линейке, но они разработаны для удовлетворения различных потребностей и предпочтений пользователей. Какие нюансы отличают эти два гаджета?
Об этом написал Gizmochina.
Читайте также:
Дизайн
- Xiaomi 14 относительно компактен — 152,8 x 71,5 x 8,2 мм и весом 188 граммов.
- 14 Pro немного больше и тяжелее — 161,4 x 75,3 x 8,5 мм и 223 грамма.
- Обе модели имеют премиальную конструкцию со стеклянной задней панелью и металлической рамкой, а также сертификат защиты от пыли и воды по IP68.
Дисплей
- 14 Pro лидирует благодаря 6,73-дюймовому AMOLED-экрану с разрешением Quad HD+ 1440 x 3200 пикселей.
- Xiaomi 14 оснащен 6,36-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ 1200 x 2670 пикселей.
Технические характеристики и ПО
- Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro имеют чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.
- Оба устройства работают на Android 14 с надстройкой HyperOS от Xiaomi.
- Следовательно, нет никакой разницы в пользовательском интерфейсе или программных возможностях обоих телефонов.
Камера
- Каждая из моделей имеет тройную камеру 50 МП.
- Версия 14 Pro получила переменную диафрагму f/1.4-4.0 на основном объективе по сравнению с f/1.6 на Xiaomi 14. Что позволяет модели Pro лучше работать в условиях низкой освещенности, где более широкая диафрагма пропускает больше света.
- Обе модели имеют 32 МП фронтальную камеру.
Аккумулятор
- Xiaomi 14 поставляется с аккумулятором емкостью 4610 мАч.
- 14 Pro имеет батарею на 4880 мАч.
- Xiaomi 14 Pro предлагает быструю зарядку мощностью 120 Вт по сравнению с 90 Вт в стандартной модели.
Цены
- Xiaomi 14 стоит от 600 долларов
- Цена 14 Pro начинается от 750 долларов.
Xiaomi 14 против Xiaomi 14 Pro: что выбрать
- Если предпочитаете более компактный телефон со всеми современными функциями по относительно более низкой цене, Xiaomi 14 — отличный выбор.
- Если вы хотите лучшего дисплея, камеры и самой быстрой зарядки — Xiaomi 14 Pro является тем, что вам нужно.
Ранее мы писали о лучших Android-альтернативах iPhone 15 Pro. Также мы представляли ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году.
Читайте Новини.LIVE!