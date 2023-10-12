Xiaomi 14 і Xiaomi 14 Pro: дата виходу та характеристики потужних смартфонів
Xiaomi прагне стати першим виробником телефонів, який представить нові пристрої на найкращому флагманському процесорі Snapdragon 8 Gen 3. Подейкують, що це відбудеться вже 27 жовтня.
Компанія Qualcomm збирається представити свій останній і найкращий флагманський чипсет Snapdragon 8 Gen 3 під час заходу Qualcomm Snapdragon Summit на Гаваях з 24 по 26 жовтня. Наступного ж дня Xiaomi офіційно анонсує свої смартфони 14 та 14 Pro.
Що відомо про Xiaomi 14 і Xiaomi 14 Pro
Пристрої отримають стильний дизайн з тонкими рамками дисплея та великим квадратним модулем камер. Поставлятимуться з MIUI 15 на базі Android 14. А модель Pro 14 матиме титанову рамку та супутниковий зв'язок.
Обидва смартфони вже сертифіковані для продажу в Китаї. Отже, ймовірно, масове виробництво цих телефонів вже розпочалося.
Характеристики Xiaomi 14 Pro
- Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.
- Оперативка: 24 ГБ (LPDDR5x).
- Накопичувач: до 1 ТБ (UFS 4.0).
- Діагональ панелі: 6,7 дюйма.
- Екран: роздільну здатність QHD+, динамічна частота оновлення 120 Гц, частота ШІМ понад 2000 Гц, максимальна яскравість 3000 ніт, підтримка HDR 10+, Full Link Dolby Vision і Pro Color Tuning.
- Задні камери: 50 МП основна IMX989 з OIS та змінною діафрагмою, 50 МП надширококутна, 50 МП телемакрокамера.
- Захисне скло: Gorilla Glass Victus 2.
- Акумулятор: 4860 мАг, швидка зарядка 120 Вт.
Раніше ми представили ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році. Також повідомляли, що Xiaomi випустив топовий смартгодинник Amazfit Active, який коштує 150 доларів.