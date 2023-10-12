Xiaomi 14 і Xiaomi 14 Pro: дата виходу та характеристики потужних смартфонів

Завдяки найсучаснішому чипсету Snapdragon 8 Gen 3 новий флагман Xiaomi буде значно потужніший за моделі 13-ї лінійки. Фото: Xiaomi

Xiaomi прагне стати першим виробником телефонів, який представить нові пристрої на найкращому флагманському процесорі Snapdragon 8 Gen 3. Подейкують, що це відбудеться вже 27 жовтня.

Компанія Qualcomm збирається представити свій останній і найкращий флагманський чипсет Snapdragon 8 Gen 3 під час заходу Qualcomm Snapdragon Summit на Гаваях з 24 по 26 жовтня. Наступного ж дня Xiaomi офіційно анонсує свої смартфони 14 та 14 Pro.

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Пристрої отримають стильний дизайн з тонкими рамками дисплея та великим квадратним модулем камер. Поставлятимуться з MIUI 15 на базі Android 14. А модель Pro 14 матиме титанову рамку та супутниковий зв'язок.

Обидва смартфони вже сертифіковані для продажу в Китаї. Отже, ймовірно, масове виробництво цих телефонів вже розпочалося.

Характеристики Xiaomi 14 Pro

Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Оперативка: 24 ГБ (LPDDR5x).

24 ГБ (LPDDR5x). Накопичувач: до 1 ТБ (UFS 4.0).

до 1 ТБ (UFS 4.0). Діагональ панелі: 6,7 дюйма.

6,7 дюйма. Екран: роздільну здатність QHD+, динамічна частота оновлення 120 Гц, частота ШІМ понад 2000 Гц, максимальна яскравість 3000 ніт, підтримка HDR 10+, Full Link Dolby Vision і Pro Color Tuning.

роздільну здатність QHD+, динамічна частота оновлення 120 Гц, частота ШІМ понад 2000 Гц, максимальна яскравість 3000 ніт, підтримка HDR 10+, Full Link Dolby Vision і Pro Color Tuning. Задні камери: 50 МП основна IMX989 з OIS та змінною діафрагмою, 50 МП надширококутна, 50 МП телемакрокамера.

50 МП основна IMX989 з OIS та змінною діафрагмою, 50 МП надширококутна, 50 МП телемакрокамера. Захисне скло: Gorilla Glass Victus 2.

Gorilla Glass Victus 2. Акумулятор: 4860 мАг, швидка зарядка 120 Вт.

Xiaomi 14 Pro. Рендер TechGoing

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