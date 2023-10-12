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Xiaomi 14 і Xiaomi 14 Pro: дата виходу та характеристики потужних смартфонів

12 жовтня 2023 11:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Xiaomi 14 і Xiaomi 14 Pro: дата виходу та характеристики потужних смартфонів
Завдяки найсучаснішому чипсету Snapdragon 8 Gen 3 новий флагман Xiaomi буде значно потужніший за моделі 13-ї лінійки. Фото: Xiaomi
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Xiaomi прагне стати першим виробником телефонів, який представить нові пристрої на найкращому флагманському процесорі Snapdragon 8 Gen 3. Подейкують, що це відбудеться вже 27 жовтня.

Компанія Qualcomm збирається представити свій останній і найкращий флагманський чипсет Snapdragon 8 Gen 3 під час заходу Qualcomm Snapdragon Summit на Гаваях з 24 по 26 жовтня. Наступного ж дня Xiaomi офіційно анонсує свої смартфони 14 та 14 Pro.

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Пристрої отримають стильний дизайн з тонкими рамками дисплея та великим квадратним модулем камер. Поставлятимуться з MIUI 15 на базі Android 14. А модель Pro 14 матиме титанову рамку та супутниковий зв'язок.

Обидва смартфони вже сертифіковані для продажу в Китаї. Отже, ймовірно, масове виробництво цих телефонів вже розпочалося.

Характеристики Xiaomi 14 Pro

  • Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.
  • Оперативка: 24 ГБ (LPDDR5x).
  • Накопичувач: до 1 ТБ (UFS 4.0).
  • Діагональ панелі: 6,7 дюйма.
  • Екран: роздільну здатність QHD+, динамічна частота оновлення 120 Гц, частота ШІМ понад 2000 Гц, максимальна яскравість 3000 ніт, підтримка HDR 10+, Full Link Dolby Vision і Pro Color Tuning.
  • Задні камери: 50 МП основна IMX989 з OIS та змінною діафрагмою, 50 МП надширококутна, 50 МП телемакрокамера.
  • Захисне скло: Gorilla Glass Victus 2.
  • Акумулятор: 4860 мАг, швидка зарядка 120 Вт.
Xiaomi 14 Pro. Рендер TechGoing

Раніше ми представили ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році. Також повідомляли, що Xiaomi випустив топовий смартгодинник Amazfit Active, який коштує 150 доларів.

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