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Xiaomi презентувала смартплиту Mijia Smart Steam Baking P1 з духовкою та NFC

20 вересня 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Xiaomi презентувала смартплиту Mijia Smart Steam Baking P1 з духовкою та NFC
Плита Xiaomi підтримує швидке сполучення зі смартфоном через NFC та віддалене керування через програму Mi Home. Фото: gizmochina.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Xiaomi випустила інноваційну газову плиту Mijia Smart Steam Baking P1. Вона здатна готувати в напівавтоматичному режимі за допомогою мобільного додатка.

Про це написав Технофан.

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Характеристики Mijia Smart Steam Baking P1

  • Дві конфорки працюють разом з витяжкою 900 Па та продуктивність до 22 м³/хв.
  • Витяжка автоматично висувається та активується, коли починається приготування їжі.
  • Рівень шуму витяжки під час роботи не перевищує 53 дБ, завдяки інверторному двигуну (максимально допустимим рівнем шуму вдень вважається 55 дБ).
  • Об’єм духової шафи — 70 літрів.
  • В духовці передбачені три місця, а її внутрішня поверхня покрита емаллю для полегшення чищення.
  • Дверцята шафи відкриваються натисканням кнопки.
  • Усередині духовки є система циркуляції тепла з вентилятором (до 1500 об/хв) та парогенератор потужністю 2 кВт.
  • Діапазон робочої температури приладу — від +50 до +230 °C.
  • Плита підтримує швидке сполучення зі смартфоном через NFC та віддалене керування через програму Mi Home.
  • Також керувати конфорками та духовкою можна за допомогою консолі на плиті або голосовими командами.

Ціна Mijia Smart Steam Baking P1 у Китаї — 1274 доларів.

Раніше Xiaomi випустила складаний смартфон Mix Fold 3. Також компанія випустила бюджетний смартфон Poco M6 Pro з потужними характеристиками.

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