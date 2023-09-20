Xiaomi презентувала смартплиту Mijia Smart Steam Baking P1 з духовкою та NFC
20 вересня 2023 20:40
Плита Xiaomi підтримує швидке сполучення зі смартфоном через NFC та віддалене керування через програму Mi Home. Фото: gizmochina.com
Xiaomi випустила інноваційну газову плиту Mijia Smart Steam Baking P1. Вона здатна готувати в напівавтоматичному режимі за допомогою мобільного додатка.
Про це написав Технофан.
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Характеристики Mijia Smart Steam Baking P1
- Дві конфорки працюють разом з витяжкою 900 Па та продуктивність до 22 м³/хв.
- Витяжка автоматично висувається та активується, коли починається приготування їжі.
- Рівень шуму витяжки під час роботи не перевищує 53 дБ, завдяки інверторному двигуну (максимально допустимим рівнем шуму вдень вважається 55 дБ).
- Об’єм духової шафи — 70 літрів.
- В духовці передбачені три місця, а її внутрішня поверхня покрита емаллю для полегшення чищення.
- Дверцята шафи відкриваються натисканням кнопки.
- Усередині духовки є система циркуляції тепла з вентилятором (до 1500 об/хв) та парогенератор потужністю 2 кВт.
- Діапазон робочої температури приладу — від +50 до +230 °C.
- Плита підтримує швидке сполучення зі смартфоном через NFC та віддалене керування через програму Mi Home.
- Також керувати конфорками та духовкою можна за допомогою консолі на плиті або голосовими командами.
Ціна Mijia Smart Steam Baking P1 у Китаї — 1274 доларів.
Раніше Xiaomi випустила складаний смартфон Mix Fold 3. Також компанія випустила бюджетний смартфон Poco M6 Pro з потужними характеристиками.