Xiaomi презентувала смартплиту Mijia Smart Steam Baking P1 з духовкою та NFC

Плита Xiaomi підтримує швидке сполучення зі смартфоном через NFC та віддалене керування через програму Mi Home. Фото: gizmochina.com

Xiaomi випустила інноваційну газову плиту Mijia Smart Steam Baking P1. Вона здатна готувати в напівавтоматичному режимі за допомогою мобільного додатка.

Про це написав Технофан.

Читайте також:

Характеристики Mijia Smart Steam Baking P1

Дві конфорки працюють разом з витяжкою 900 Па та продуктивність до 22 м³/хв.

Витяжка автоматично висувається та активується, коли починається приготування їжі.

Рівень шуму витяжки під час роботи не перевищує 53 дБ, завдяки інверторному двигуну (максимально допустимим рівнем шуму вдень вважається 55 дБ).

Об’єм духової шафи — 70 літрів.

В духовці передбачені три місця, а її внутрішня поверхня покрита емаллю для полегшення чищення.

Дверцята шафи відкриваються натисканням кнопки.

Усередині духовки є система циркуляції тепла з вентилятором (до 1500 об/хв) та парогенератор потужністю 2 кВт.

Діапазон робочої температури приладу — від +50 до +230 °C.

Плита підтримує швидке сполучення зі смартфоном через NFC та віддалене керування через програму Mi Home.

Також керувати конфорками та духовкою можна за допомогою консолі на плиті або голосовими командами.

Ціна Mijia Smart Steam Baking P1 у Китаї — 1274 доларів .

Раніше Xiaomi випустила складаний смартфон Mix Fold 3. Також компанія випустила бюджетний смартфон Poco M6 Pro з потужними характеристиками.