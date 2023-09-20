Xiaomi представила смартплиту Mijia Smart Steam Baking P1 с духовкой и NFC

Xiaomi представила смарт-плиту Mijia Smart Steam Baking P1 с духовкой и NFC
20 сентября 2023 20:40
Плита Xiaomi поддерживает быстрое соединение со смартфоном через NFC и удаленное управление через приложение Mi Home. Фото: gizmochina.com
Компания Xiaomi выпустила инновационную газовую плиту Mijia Smart Steam Baking P1. Она способна готовить в полуавтоматическом режиме с помощью мобильного приложения.
Об этом написал Технофан.
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Характеристики Mijia Smart Steam Baking P1
- Две конфорки работают вместе с вытяжкой 900 Па и производительностью до 22 м³/мин.
- Вытяжка автоматически выдвигается и активируется, когда начинается приготовление пищи.
- Уровень шума вытяжки во время работы не превышает 53 дБ благодаря инверторному двигателю (максимально допустимым уровнем шума днем считается 55 дБ).
- Объем духового шкафа — 70 литров.
- В духовке предусмотрено три места, а ее внутренняя поверхность покрыта эмалью для облегчения чистки.
- Дверца шкафа открывается нажатием кнопки.
- Внутри духовки есть система циркуляции тепла с вентилятором (до 1500 об/мин) и парогенератор мощностью 2 кВт.
- Диапазон рабочей температуры прибора от +50 до +230 °C.
- Плита поддерживает быстрое соединение со смартфоном через NFC и удаленное управление через приложение Mi Home.
- Также можно управлять конфорками и духовкой с помощью консоли на плите или голосовыми командами.
Цена Mijia Smart Steam Baking P1 в Китае - 1274 долларов.
Ранее Xiaomi выпустила складывающийся смартфон Mix Fold 3. Также компания выпустила бюджетный смартфон Poco M6 Pro с мощными характеристиками.