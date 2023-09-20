Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Гаджеты arrow Xiaomi представила смарт-плиту Mijia Smart Steam Baking P1 с духовкой и NFC arrow

Xiaomi представила смарт-плиту Mijia Smart Steam Baking P1 с духовкой и NFC

20 сентября 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Xiaomi представила смартплиту Mijia Smart Steam Baking P1 с духовкой и NFC
Плита Xiaomi поддерживает быстрое соединение со смартфоном через NFC и удаленное управление через приложение Mi Home. Фото: gizmochina.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Компания Xiaomi выпустила инновационную газовую плиту Mijia Smart Steam Baking P1. Она способна готовить в полуавтоматическом режиме с помощью мобильного приложения.

Об этом написал Технофан.

Читайте также:

Характеристики Mijia Smart Steam Baking P1

  • Две конфорки работают вместе с вытяжкой 900 Па и производительностью до 22 м³/мин.
  • Вытяжка автоматически выдвигается и активируется, когда начинается приготовление пищи.
  • Уровень шума вытяжки во время работы не превышает 53 дБ благодаря инверторному двигателю (максимально допустимым уровнем шума днем считается 55 дБ).
  • Объем духового шкафа — 70 литров.
  • В духовке предусмотрено три места, а ее внутренняя поверхность покрыта эмалью для облегчения чистки.
  • Дверца шкафа открывается нажатием кнопки.
  • Внутри духовки есть система циркуляции тепла с вентилятором (до 1500 об/мин) и парогенератор мощностью 2 кВт.
  • Диапазон рабочей температуры прибора от +50 до +230 °C.
  • Плита поддерживает быстрое соединение со смартфоном через NFC и удаленное управление через приложение Mi Home.
  • Также можно управлять конфорками и духовкой с помощью консоли на плите или голосовыми командами.

Цена Mijia Smart Steam Baking P1 в Китае - 1274 долларов.

Ранее Xiaomi выпустила складывающийся смартфон Mix Fold 3. Также компания выпустила бюджетный смартфон Poco M6 Pro с мощными характеристиками.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Выборы во время войны: станут ли ветераны политическими инвестициями депутатов

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз