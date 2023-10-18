Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гаджети arrow Xiaomi відмовляється від Android та переходить на власну HyperOS: подробиці arrow

Xiaomi відмовляється від Android та переходить на власну HyperOS: подробиці

18 жовтня 2023 12:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Xiaomi відмовляється від Android та переходить на власну HyperOS: подробиці
Нова платформа дебютує на смартфонах Xiaomi 14 серії вже 27 жовтня. Фото: gsmarena.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Xiaomi запускає власну операційну систему HyperOS. Платформа буде працювати на смартфонах, електромобілях, розумних будинках та інших продуктах компанії.

Про це повідомив Engadget.

Читайте також:

Навіщо Xiaomi власна операційна система

Компанія Xiaomi пішла шляхом Huawei, яка раніше розробила власну HarmonyOS як заміну Android. Мета Xiaomi — зміцнити власну екосистему, особливо з її електромобілем, який має з'явитися в першій половині 2024 року.

HyperOS — це заміна оболонці MIUI, яка нібито дозволить користувачам з понад 200 категоріями продуктів компанії безперешкодно з'єднуватися один з одним.

Користувачі пристроїв на HyperOS не отримають сервіси Google, втім зможуть завантажувати програми Android.

Коли дебютує HyperOS

Гендиректор компанії Xiaomi Лей Цзюнь у дописі на Weibo зазначив, що розробка HyperOS розпочалася у 2017 році з метою створення "уніфікованої, інтегрованої системної структури, яка підтримує всю екосистему пристроїв та додатків".

Він зазначив, що нова платформа дебютує на смартфонах Xiaomi 14 серії. Згідно з витоками, це станеться 27 жовтня, хоча керівник й не назвав дату запуску гаджетів.

На питання, чи буде HyperOS використовуватися в міжнародній лінійці продуктів Xiaomi, або лише в Китаї, Лей відповів: "Слідкуйте за новинами".

HyperOS має зміцнити екосистему Xiaomi. Фото: Xiaomi

Раніше ми повідомляли, що Xiaomi розпочала дослідне виробництво свого першого електрокара. Також ми представляли ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

None

Бюджет-2024. Що затвердили депутати до першого читання, і що самі про це думають

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

15:34 Вчені нарешті з'ясували, що насправді ховається всередині Місяця: це офіційно

19:50 Копія бабусі Діани: штучний інтелект показав дорослих дітей Кейт Міддлтон

Актуальне по темі