Xiaomi відмовляється від Android та переходить на власну HyperOS: подробиці

Нова платформа дебютує на смартфонах Xiaomi 14 серії вже 27 жовтня. Фото: gsmarena.com

Xiaomi запускає власну операційну систему HyperOS. Платформа буде працювати на смартфонах, електромобілях, розумних будинках та інших продуктах компанії.

Про це повідомив Engadget.

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Навіщо Xiaomi власна операційна система

Компанія Xiaomi пішла шляхом Huawei, яка раніше розробила власну HarmonyOS як заміну Android. Мета Xiaomi — зміцнити власну екосистему, особливо з її електромобілем, який має з'явитися в першій половині 2024 року.

HyperOS — це заміна оболонці MIUI, яка нібито дозволить користувачам з понад 200 категоріями продуктів компанії безперешкодно з'єднуватися один з одним.

Користувачі пристроїв на HyperOS не отримають сервіси Google, втім зможуть завантажувати програми Android.

Коли дебютує HyperOS

Гендиректор компанії Xiaomi Лей Цзюнь у дописі на Weibo зазначив, що розробка HyperOS розпочалася у 2017 році з метою створення "уніфікованої, інтегрованої системної структури, яка підтримує всю екосистему пристроїв та додатків".

Він зазначив, що нова платформа дебютує на смартфонах Xiaomi 14 серії. Згідно з витоками, це станеться 27 жовтня, хоча керівник й не назвав дату запуску гаджетів.

На питання, чи буде HyperOS використовуватися в міжнародній лінійці продуктів Xiaomi, або лише в Китаї, Лей відповів: "Слідкуйте за новинами".

HyperOS має зміцнити екосистему Xiaomi. Фото: Xiaomi

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