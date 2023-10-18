Xiaomi відмовляється від Android та переходить на власну HyperOS: подробиці
Xiaomi запускає власну операційну систему HyperOS. Платформа буде працювати на смартфонах, електромобілях, розумних будинках та інших продуктах компанії.
Про це повідомив Engadget.
Навіщо Xiaomi власна операційна система
Компанія Xiaomi пішла шляхом Huawei, яка раніше розробила власну HarmonyOS як заміну Android. Мета Xiaomi — зміцнити власну екосистему, особливо з її електромобілем, який має з'явитися в першій половині 2024 року.
HyperOS — це заміна оболонці MIUI, яка нібито дозволить користувачам з понад 200 категоріями продуктів компанії безперешкодно з'єднуватися один з одним.
Користувачі пристроїв на HyperOS не отримають сервіси Google, втім зможуть завантажувати програми Android.
Коли дебютує HyperOS
Гендиректор компанії Xiaomi Лей Цзюнь у дописі на Weibo зазначив, що розробка HyperOS розпочалася у 2017 році з метою створення "уніфікованої, інтегрованої системної структури, яка підтримує всю екосистему пристроїв та додатків".
Він зазначив, що нова платформа дебютує на смартфонах Xiaomi 14 серії. Згідно з витоками, це станеться 27 жовтня, хоча керівник й не назвав дату запуску гаджетів.
На питання, чи буде HyperOS використовуватися в міжнародній лінійці продуктів Xiaomi, або лише в Китаї, Лей відповів: "Слідкуйте за новинами".
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