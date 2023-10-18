Xiaomi отказывается от Android и переходит на собственную HyperOS: подробности

Новая платформа дебютирует на смартфонах Xiaomi 14-й серии уже 27 октября. Фото: gsmarena.com

Xiaomi запускает свою операционную систему HyperOS. Платформа будет работать на смартфонах, электромобилях, умных домах и других продуктах компании.

Об этом сообщил Engadget.

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Компания Xiaomi пошла по пути Huawei, которая ранее разработала собственную HarmonyOS как замену Android. Цель Xiaomi — укрепить собственную экосистему, особенно с ее электромобилем, который должен появиться в первой половине 2024 года.

HyperOS — это замена оболочке MIUI, которая якобы позволит пользователям с более чем 200 категориями продуктов компании беспрепятственно соединяться друг с другом.

Пользователи устройств на HyperOS не получат сервисы Google, однако смогут загружать приложения Android.

Когда дебютирует HyperOS

Гендиректор компании Xiaomi Лей Цзюнь в сообщении Weibo отметил, что разработка HyperOS началась в 2017 году с целью создания "унифицированной, интегрированной системной структуры, которая поддерживает всю экосистему устройств и приложений".

Он отметил, что новая платформа дебютирует на смартфонах Xiaomi 14-й серии. Согласно утечкам, это произойдет 27 октября, хотя руководитель и не назвал дату запуска гаджетов.

На вопрос, будет ли HyperOS использоваться в международной линейке продуктов Xiaomi или только в Китае, Лей ответил: "Следите за новостями".

HyperOS должен укрепить экосистему Xiaomi. Фото: Xiaomi

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