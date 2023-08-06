Google автоматично "розмиватиме" відверті фото в пошуку: коли з'явиться функція

Жінка користується пошуком Google. Фото: Pixabay

У пошуковика Google незабаром з'явиться нова функція під назвою SafeSearch. Опція автоматично "розмиватиме" відверті фото, зокрема з кров'ю та насильством.

Про це повідомляє NNews.

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Нова функція Google

Зазначається, що функцію SafeSearch не потрібно налаштовувати, оскільки ввімкнеться вона автоматично. Передбачається, що SafeSearch запрацює вже в серпні цьогоріч.

Так, опція з'явиться навіть у тих, у кого не ввімкнений безпечний пошук, проте її можна будь-якої миті відключити. У разі, якщо це дитячий обліковий запис, то вимкнути її можуть батьки чи інші опікуни. Таким чином SafeSearch є складовою системи батьківського контролю.

Також компанія Google зробила простішим доступ до опції батьківського контролю. Для того, щоб швидко до неї перейти, потрібно лише ввести в потрібний запит у пошук.

Google "розмиватиме" відверті кадри. Фото: Google

Нагадаємо, що останнім часом споживання води компанією Google стрімко зростає, оскільки продовжується просування в енергомісткий світ штучного інтелекту. За 2022 рік компанія вже використала на 20% більше води, ніж 2021 року, і це негативно впливає на екологію.

Також ми повідомляли, що компанія Google збирається у серпні залишити версію ОС Android 4.4 KitKat без підтримки фірмових сервісів. Чи можна вийти з ситуації, щоб й надалі користуватися своїм старим пристроєм, який досі працює на цій версії системи.