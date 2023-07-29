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Google Bard описав сценарії, за якими Росія може програти війну

29 липня 2023 18:46
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Google Bard описав сценарії, за якими Росія може програти війну
Вигляд Москви після ядерної війни. Фото: сервіс Midjourney (Новини.LIVE)
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

В Україні став доступний чат-бот Bard від Google, який працює на базі штучного інтелекту. Цей багатофункціональний бот легко виявляє свої здібності у багатьох областях.

Новини.LIVE запитали у бота сценарій за яким Росія може програти війну. 

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Відповідь Google Bard

Нейромережа вважає, що існує кілька сценаріїв,  за якими Росія може програти війну.

Перший із сценаріїв — Україна переможе РФ на полі бою. Google Bard написав, що це означає, що Збройні сили України зможуть відбити російські війська та вибити їх з країни. Це може статися, якщо Україна зможе отримати більше зброї та військової допомоги від своїх союзників, а також якщо російська армія продовжуватиме зазнавати втрат і виснажуватися.

Другий випадок — російська економіка повністю збанкрутує. Наголошується, що західні санкції вже завдали значної шкоди російській економіці, і якщо вони будуть продовжені, економіка Росії може збанкрутувати. Це призведе до падіння рівня життя в Росії та зростання невдоволення населенням, що може змусити Путіна вийти з війни.

Третій сценарій — в Росії може відбутися державний переворот.

"Якщо Путін продовжуватиме вести війну, яка не йде на користь Росії, велика ймовірність того, що в країні відбудеться державний переворот. Це може призвести до приходу до влади нового уряду, який погодиться на мир з Україною", — вважає Google Bard. 

І останній, четвертий сценарій, — Росія може бути вигнана з ООН за збройну агресію в Україні. Це матиме серйозні наслідки для Росії, оскільки вона втратить своє представництво в ООН та свій голос у міжнародних справах.

"Важливо зазначити, що це лише деякі з можливих сценаріїв, за якими Росія може програти війну. Насправді результат війни невідомий, і він може залежати від багатьох факторів, які важко передбачити. Однак очевидно, що Росія вже зазнала значних втрат у війні, і її шанси на перемогу зменшуються", — підсумував штучний інтелект.

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Відповідь Google Bard. Фото: скріншот

Нагадаємо, нещодавно ми запитали Google Bard хто в оточенні Путіна може потай працювати на Україну. Відповідь можете переглянути тут.

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