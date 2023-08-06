Google автоматически будет "размывать" откровенные фото в поиске: когда появится функция

Женщина пользуется поиском Google. Фото: Pixabay

У поисковика Google вскоре появится новая функция под названием SafeSearch. Опция будет автоматически "размывать" откровенные фото, в том числе с кровью и насилием.

Об этом сообщает NNews.

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Новая функция Google

Отмечается, что функцию SafeSearch не нужно настраивать, поскольку она автоматически включится. Предполагается, что SafeSearch заработает уже в августе этого года.

Так, опция появится даже у тех, у кого не включен безопасный поиск, однако ее можно в любой момент отключить. В случае, если это детская учетная запись, отключить ее могут родители или другие опекуны. Таким образом, SafeSearch является составляющей системы родительского контроля.

Также компания Google сделала более простым доступ к опции родительского контроля. Чтобы быстро к ней перейти, нужно только ввести в нужный запрос в поиск.

Google будет "размывать" откровенные кадры. Фото: Google

Напомним, что в последнее время потребление воды компанией Google стремительно растет, поскольку продолжается продвижение в энергоемкий мир искусственного интеллекта. За 2022 год компания уже использовала на 20% больше воды, чем в 2021 году, и это негативно влияет на экологию.

Также мы сообщали, что Google собирается в августе оставить версию ОС Android 4.4 KitKat без поддержки фирменных сервисов. Можно ли выйти из ситуации, чтобы и дальше пользоваться своим старым устройством, которое до сих пор работает на этой версии системы.