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Google Bard відповів, чи можливий розвал РФ і як це станеться

17 липня 2023 06:20
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Google Bard відповів, чи можливий розвал РФ і як це станеться
Президент РФ Володимир Путін. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Штучний інтелект від Google, чат-бот Bard тепер доступний в Україні. Крім того, цей інструмент доступний у багатьох країнах по всьому світу.

Новини.LIVE поставили питання чат-бот про те, чи буде розвал РФ і як це станеться.

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Чи буде розвал РФ

Google Bard відповів, що, можливо, одного разу РФ розпадеться, але точної відповіді немає. Потенційний розпад Росії може бути зумовлений різними причинами, включаючи:

  • економічні коливання: проблеми економіки Росії можуть викликати збільшення соціальної тривоги і політичних турбулентностей;
  • політична нестабільність: авторитарний характер російського режиму може супроводжуватися ризиками революційних змін чи державного захоплення влади;
  • конфліктні зони: військова присутність Росії в Україні може сприяти додатковому ослабленню країни та посиленню сепаратистських настроїв усередині Росії.

Чат-бот уточнює, що у разі розпаду можуть з'явитися нові незалежні держави, що, безумовно, істотно вплине на геополітичний баланс у світі.

"Передбачити з упевненістю, чи буде Росія схильна до поділу, чи ні, видається неможливим. Однак ми не можемо виключити потенційного сценарію, коли Росія одного разу може розпастись", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що міжнародний гігант у сфері технологій та пошукових сервісів Google надав доступ до свого передового чат-бота Bard для користувачів у Європі. В результаті цей чат-бот тепер також доступний для користувачів в Україні.

Новини.LIVE запитав у штучного інтелекту, чи є ймовірність підриву росіянами ще однієї ГЕС в Україні.

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