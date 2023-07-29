Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow IT arrow Google Bard описал сценарии, по которым Россия может проиграть войну arrow

Google Bard описал сценарии, по которым Россия может проиграть войну

29 июля 2023 18:46
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Google Bard описал сценарии, по которым Россия может проиграть войну
Вид Москвы после ядерной войны. Фото: сервис Midjourney (Новини.LIVE)
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Украине стал доступен чат-бот Bard от Google, работающий на базе искусственного интеллекта. Этот функциональный бот просто проявляет свои возможности во многих областях.

Новини.LIVE спросили у бота сценарий по которому Россия может проиграть войну.

Читайте также:

Ответ Google Bard

Нейросеть считает, что существует несколько сценариев, по которым Россия может проиграть войну.

Первый из сценариев — Украина победит РФ на поле боя. Google Bard написал, что это означает, что вооруженные силы Украины смогут отбить российские войска и выбить их из страны. Это может произойти, если Украина сможет получить больше оружия и военной помощи от своих союзников, а также если российская армия будет продолжать нести потери и истощаться.

Второй случай — российская экономика полностью обанкротится. Отмечается, что западные санкции уже нанесли значительный ущерб российской экономике, и если они будут продлены, экономика России может обанкротиться. Это приведет к падению уровня жизни в России и росту недовольства популяцией, что может вынудить Путина выйти из войны.

Третий сценарий — в России может произойти государственный переворот.

"Если Путин будет продолжать вести войну, которая не идет на пользу России, велика вероятность того, что в стране произойдет государственный переворот. Это может привести к приходу к власти нового правительства, которое согласится на мир с Украиной", — считает Google Bard.

И последний, четвертый сценарий — Россия может быть изгнана из ООН за вооруженную агрессию в Украине. Это будет иметь серьезные последствия для России, поскольку она потеряет свое представительство в ООН и свой голос по международным делам.

"Важно отметить, что это лишь некоторые из возможных сценариев, по которым Россия может проиграть войну. На самом деле результат войны неизвестен, и он может зависеть от многих факторов, которые трудно предсказать. Однако очевидно, что Россия уже понесла значительные потери в войне, и ее шансы на победу уменьшаются", — подытожил искусственный интеллект.

скриншот
Ответ Google Bard. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы спросили Google Bard, кто в окружении Путина может втайне работать на Украину. Ответ можете просмотреть здесь.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

None

"Это кровь и пот": Игнат об успешной работе ПВО и не только в большом интервью

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз