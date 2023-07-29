Вид Москвы после ядерной войны. Фото: сервис Midjourney (Новини.LIVE)

В Украине стал доступен чат-бот Bard от Google, работающий на базе искусственного интеллекта. Этот функциональный бот просто проявляет свои возможности во многих областях.

Новини.LIVE спросили у бота сценарий по которому Россия может проиграть войну.

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Ответ Google Bard

Нейросеть считает, что существует несколько сценариев, по которым Россия может проиграть войну.

Первый из сценариев — Украина победит РФ на поле боя. Google Bard написал, что это означает, что вооруженные силы Украины смогут отбить российские войска и выбить их из страны. Это может произойти, если Украина сможет получить больше оружия и военной помощи от своих союзников, а также если российская армия будет продолжать нести потери и истощаться.

Второй случай — российская экономика полностью обанкротится. Отмечается, что западные санкции уже нанесли значительный ущерб российской экономике, и если они будут продлены, экономика России может обанкротиться. Это приведет к падению уровня жизни в России и росту недовольства популяцией, что может вынудить Путина выйти из войны.

Третий сценарий — в России может произойти государственный переворот.

"Если Путин будет продолжать вести войну, которая не идет на пользу России, велика вероятность того, что в стране произойдет государственный переворот. Это может привести к приходу к власти нового правительства, которое согласится на мир с Украиной", — считает Google Bard.

И последний, четвертый сценарий — Россия может быть изгнана из ООН за вооруженную агрессию в Украине. Это будет иметь серьезные последствия для России, поскольку она потеряет свое представительство в ООН и свой голос по международным делам.

"Важно отметить, что это лишь некоторые из возможных сценариев, по которым Россия может проиграть войну. На самом деле результат войны неизвестен, и он может зависеть от многих факторов, которые трудно предсказать. Однако очевидно, что Россия уже понесла значительные потери в войне, и ее шансы на победу уменьшаются", — подытожил искусственный интеллект.

Ответ Google Bard. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы спросили Google Bard, кто в окружении Путина может втайне работать на Украину. Ответ можете просмотреть здесь.