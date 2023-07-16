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Google Bard проаналізував, чи є можливість підриву росіянами ще однієї ГЕС

16 липня 2023 06:20
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Google Bard проаналізував, чи є можливість підриву росіянами ще однієї ГЕС
Розбомблена Каховська ГЕС. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Міжнародний гігант у сфері технологій та пошукових сервісів Google надав доступ до свого передового чат-бота Bard для користувачів у Європі. В результаті цей чат-бот тепер також доступний для користувачів в Україні.

Новини.LIVE запитав у штучного інтелекту, чи є ймовірність підриву росіянами ще однієї ГЕС в Україні.

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Підрив ще однієї ГЕС

Google Bard вважає, що ризики повторного нападу Росії на українські гідроелектростанції залишаються високими, незважаючи на відсутність чітких доказів її намірів. Раніше виявлена Росією готовність використати силу в Україні свідчить про можливість подібних дій.

Чат-бот каже, що Росія вже атакувала українські ГЕС, призводячи до їх пошкоджень та збоїв в енергопостачанні. Щобільше, Росія контролює кілька важливих українських гідроелектростанцій, включаючи Запорізьку ГЕС, яка забезпечує енергією російську військову базу. Це підтверджує, що для Росії гідроелектростанції є стратегічно значущими об'єктами, і вона може вдатися до військової сили для їхнього управління.

"Важливо зазначити, що підрив ГЕС в Україні може мати катастрофічні наслідки. ГЕС відіграють життєво важливу роль у забезпеченні електроенергією України, і їх руйнація може призвести до масштабних перебоїв у електропостачанні. Крім того, підрив ГЕС може спричинити повінь, яка може призвести до загибелі людей та пошкодження майна", — відповів чат-бот.

Google Bard уточнив, що з урахуванням цих ризиків необхідно посилити дипломатичний тиск на Росію для припинення військових дій в Україні. Також важливо активізувати зусилля щодо підвищення захищеності українських гідроелектростанцій, щоб запобігти їх повторному обстрілу або диверсійним актам.

Нагадаємо, що Google Bard не зміг дати точної відповіді на запитання, чи підірвуть росіяни ЗАЕС. Однак він не вважає, що вони мають намір підривати Запорізьку АЕС. На його думку, росіяни можуть завдати шкоди станції інакше під час бойових дій. Це може призвести до вибуху, "який був би катастрофою для України та світу".

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