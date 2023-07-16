Разбомбленная Каховская ГЭС. Фото: росСМИ

Международный гигант в сфере технологий и поисковых сервисов Google предоставил доступ к своему передовому чат-боту Bard для пользователей в Европе. В результате, этот чат-бот теперь также доступен для пользователей на Украине.

Новини.LIVE спросил у искусственного интеллекта, есть ли вероятность подрыва россиянами еще одной ГЭС в Украине.

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Подрыв еще одной ГЭС

Google Bard считает, что риски повторного нападения России на украинские гидроэлектростанции остаются высокими, несмотря на отсутствие четких доказательств ее намерений. Ранее проявленная Россией готовность использовать силу в Украине свидетельствует о возможности подобных действий.

Чат-бот говорит, что Россия уже атаковала украинские ГЭС, приводя к их повреждениям и сбоям в энергоснабжении. Более того, Россия контролирует несколько важных украинских гидроэлектростанций, включая Запорожскую ГЭС, обеспечивающую энергией российскую военную базу. Это подтверждает, что для России гидроэлектростанции являются стратегически значимыми объектами, и она может прибегнуть к военной силе для их управления.

"Важно отметить, что подрыв ГЭС в Украине может иметь катастрофические последствия. ГЭС играют жизненно важную роль в обеспечении электроэнергией Украины, и их разрушение может привести к масштабным перебоям в электроснабжении. Кроме того, подрыв ГЭС может вызвать наводнение, которое может привести к гибели людей и повреждению имущества", — ответил чат-бот.

Google Bard уточнил, что с учетом данных рисков необходимо усилить дипломатическое давление на Россию для прекращения ее военных действий в Украине. Также важно активизировать усилия по повышению защищенности украинских гидроэлектростанций, чтобы предотвратить их повторный обстрел или диверсионные акты.

Напомним, что Google Bard не смог дать точный ответ на вопрос, подорвут ли россияне ЗАЭС. Однако он не считает, что они намерены взрывать Запорожскую АЭС. По его мнению, россияне могут нанести вред станции иначе — во время боевых действий. Это может привести к взрыву, "который был бы катастрофой для Украины и мира".