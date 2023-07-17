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Google Bard ответил, возможен ли развал РФ и как это произойдет

17 июля 2023 06:20
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Google Bard ответил, возможен ли развал РФ и как это произойдет
Президент РФ Владимир Путин. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Искусственный интеллект от Google, чат-бот Bard теперь доступен в Украине. Кроме того, этот инструмент доступен во многих странах по всему миру.

Новини.LIVE задали вопрос чат-бот о том, будет ли развал РФ и как это произойдет.

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Будет ли развал РФ

Google Bard ответил, что, возможно, однажды РФ распадется, но точного ответа нет. Потенциальный распад России может быть обусловлен различными причинами, включая:

  • экономические колебания: проблемы в экономике России могут вызвать увеличение социальной тревоги и политических турбулентностей;
  • политическая нестабильность: авторитарный характер российского режима может сопровождаться рисками революционных изменений или государственного захвата власти; 
  • конфликтные зоны: военное присутствие России в Украине может способствовать дополнительному ослаблению страны и усилению сепаратистских настроений внутри России. 

Чат-бот уточняет, что в случае распада могут появиться новые независимые государства, что, безусловно, окажет существенное воздействие на геополитический баланс в мире. 

"Предсказать с уверенностью, будет ли Россия подвержена разделению или нет, представляется невозможным. Однако мы не можем исключить потенциального сценария, когда Россия однажды может распасться", — говорится в сообщении.

Напомним, что международный гигант в сфере технологий и поисковых сервисов Google предоставил доступ к своему передовому чат-боту Bard для пользователей в Европе. В результате этот чат-бот теперь также доступен для пользователей на Украине.

Новини.LIVE спросил у искусственного интеллекта, есть ли вероятность подрыва россиянами еще одной ГЭС в Украине.

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