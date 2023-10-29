Google вбудував ШІ в онлайн-карти — що нового

Google maps. Фото: google.com

Google вбудував штучний інтелект у свої онлайн-картки. Він дає можливість створити докладніші карти для автомобілів.

Про це йдеться у блозі Google.

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Функції Immersive View та Lens дають користувачам повне уявлення про те, як дістатися до пункту призначення і як він виглядатиме, коли вони туди дістануться.

Immersive View формує тривимірне зображення маршруту, яке можна переглянути, перш ніж вирушити в дорогу. Він забезпечує покрокові інструкції та огляд дороги за допомогою дрону.

Також він може моделювати такі речі, як рух транспорту та погодні умови, щоб дати точне уявлення про те, з чим водій може зіткнутися у подорожі.

Можливості ШІ в Google Maps. Фото: блог Google

Ця функція поєднує мільярди зображень Street View та аерофотознімків для створення фотореалістичного 3D-зображення місцевості.

Спочатку ця функція буде доступна в обмеженій кількості місць, включаючи Амстердам, Барселону, Дублін, Флоренцію, Лас-Вегас, Лондон, Лос-Анджелес, Майамі, Нью-Йорк, Париж, Сан-Франциско, Сан-Хосе, Сіетл, Токіо та Венецію.

Нагадаємо, що компанія Google оголосила про нову можливість програми Search Generative Experience. Вона дозволить користувачам створювати зображення за допомогою штучного інтелекту безпосередньо зі стандартного пошукового рядка.

Крім того, компанія Google додала нові інструменти для отримання інформації щодо справжності зображень. Відтепер користувачі зможуть знаходити джерела фото та його використання на різних сайтах.