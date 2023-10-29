Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow IT arrow Google вбудував ШІ в онлайн-карти — що нового arrow

Google вбудував ШІ в онлайн-карти — що нового

29 жовтня 2023 08:22
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Google вбудував ШІ в онлайн-карти — що нового
Google maps. Фото: google.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Google вбудував штучний інтелект у свої онлайн-картки. Він дає можливість створити докладніші карти для автомобілів.

Про це йдеться у блозі Google.

Читайте також:

Нові можливості Google-карт

Функції Immersive View та Lens дають користувачам повне уявлення про те, як дістатися до пункту призначення і як він виглядатиме, коли вони туди дістануться.

Immersive View формує тривимірне зображення маршруту, яке можна переглянути, перш ніж вирушити в дорогу. Він забезпечує покрокові інструкції та огляд дороги за допомогою дрону.

Також він може моделювати такі речі, як рух транспорту та погодні умови, щоб дати точне уявлення про те, з чим водій може зіткнутися у подорожі.

ШІ в Google Maps
Можливості ШІ в Google Maps. Фото: блог Google

Ця функція поєднує мільярди зображень Street View та аерофотознімків для створення фотореалістичного 3D-зображення місцевості.

Спочатку ця функція буде доступна в обмеженій кількості місць, включаючи Амстердам, Барселону, Дублін, Флоренцію, Лас-Вегас, Лондон, Лос-Анджелес, Майамі, Нью-Йорк, Париж, Сан-Франциско, Сан-Хосе, Сіетл, Токіо та Венецію.

Нагадаємо, що компанія Google оголосила про нову можливість програми Search Generative Experience. Вона дозволить користувачам створювати зображення за допомогою штучного інтелекту безпосередньо зі стандартного пошукового рядка. 

Крім того, компанія Google додала нові інструменти для отримання інформації щодо справжності зображень. Відтепер користувачі зможуть знаходити джерела фото та його використання на різних сайтах.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту - 80x80

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Новина з відео

17:21 У львівській церкві св. Андрія скасували всі заходи через скандал із кліпом Жадана та Соловій

Актуальне по темі