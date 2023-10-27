У Google з’явиться нова функція для перевірки фейків

Чоловік працює з Google. Фото: Pixabay

Компанія Google додала нові інструменти для отримання інформації щодо справжності зображень. Відтепер користувачі зможуть знаходити джерела фото та його використання на різних сайтах.

Про це повідомляє Google.

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Перевірка фейків у Google

Пошук Google має інструменти, які допомагають відшукати інформацію про картинку, яка є в Інтернеті. Зараз компанія додала ще три нові функції отримання детальної інформації про зображення та їхні джерела.

Інструмент "Про це зображення" дає змогу користувачам у простий спосіб перевірити правдивість зображень.

Нові функції пошуку зображень:

Інформація щодо походження зображення. Ви можете перевірити, коли подібні зображення вперше з'явилися в результатах пошуку Google та чи публікувалися вони раніше на інших вебсайтах. Це корисно, коли ви хочете дізнатися, чи є зображення актуальним, незважаючи на його вік. Використання та опис зображення на інших сайтах. Ви можете переглядати, як інші вебсайти використовують це зображення та як його описують інші джерела, такі як новинові сайти. Ця інформація корисна для перевірки правдивості та отримання додаткових точок зору на зображення. Джерело зображення. Ви можете переглядати метадані, якщо вони доступні, які були додані творцями або видавцями цього зображення, включно з інформацією, яка може свідчити про створення або редагування зображення за допомогою штучного інтелекту від Google. Всі зображення, створені за допомогою штучного інтелекту Google, мають спеціальну мітку в оригінальному файлі.

Нагадаємо, також Google оголосив про запуск нової функції в "Google Фото". Тепер додаток зберігає резервні копії знімків у форматі RAW для iOS і Android.

Також компанія оголосила про нову можливість програми Search Generative Experience. Вона дозволить користувачам створювати зображення за допомогою штучного інтелекту безпосередньо зі стандартного пошукового рядка.