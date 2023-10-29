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Google встроил ИИ в онлайн-карты — что нового

29 октября 2023 08:22
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Google встроил ИИ в онлайн-карты — что нового
Google maps. Фото: google.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Google встроил искусственный интеллект в свои онлайн карты. Он позволяет создать более подробные карты для автомобилей.

Об этом говорится в блоге Google

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Функции Immersive View и Lens дают пользователям полное представление о том, как добраться до пункта назначения и как будет выглядеть, когда они туда доберутся.

Immersive View формирует трехмерное изображение маршрута, которое можно просмотреть, прежде чем отправиться в путь. Он обеспечивает пошаговые инструкции и осмотр дороги с помощью дрона.

Также он может моделировать такие вещи как движение транспорта и погодные условия, чтобы дать точное представление о том, с чем водитель может столкнуться в путешествии.

ШИ в Google Maps
Возможности ИИ в Google Maps. Фото: блог Google

Эта функция объединяет миллиарды изображений Street View и аэрофотоснимков для создания фотореалистичного 3D изображения местности.

Первоначально эта функция будет доступна в ограниченном количестве мест, включая Амстердам, Барселону, Дублин, Флоренцию, Лас-Вегас, Лондон, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк, Париж, Сан-Франциско, Сан-Хосе, Сиэтл, Токио и Венецию. .

Напомним, что компания Google объявила о новой возможности программы Search Generative Experience. Она позволит пользователям создавать изображения с помощью искусственного интеллекта непосредственно из стандартной поисковой строки.

Кроме того, Google добавила новые инструменты для получения информации о подлинности изображений. Теперь пользователи смогут находить источники фото и его использование на разных сайтах.

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