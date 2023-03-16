Як отримати якісний переклад від ChatGPT — п'ять корисних підказок

ChatGPT має більше опцій для професійного перекладу, ніж традиційні інструменти

Основна функція ChatGPT — це генерування текстових відповідей. Оскільки чатбот зі штучним інтелектом володіє десятками мов, він може стати й надійним інструментом для перекладу.

П'ятьма простими та корисними підказками, які допоможуть отримати найкращі результати поділилося видання NV.

Оскільки чатбот був навчений дотримуватися інструкцій або так званих "підказок", написаних користувачами, і відповідати на них, ці поради допоможуть отримати більш точний переклад.

1. Вкажіть контекст

Однією з найбільших переваг нейромережі є здатність змінювати переклад залежно від контексту або доповнення, наданого користувачем. Зараз Google Translate не може цього зробити.

Разом з текстом, який бажаєте перекласти вкажіть контекст тексту. ChatGPT враховує контекст і використовує більш відповідні слова та фрази для досягнення більш точних перекладів.

2. Вкажіть тип тексту, який бажаєте отримати

Просте повідомлення ChatGPT про те, що ви намагаєтеся перекласти, дає чат-боту перевагу щодо надання точніших перекладів.

Уточніть, що саме ви очікуєте отримати: пісню, фінансовий документ чи звичайний текст. Це ще один важливий фактор, який може підвищити точність вашого перекладу.

3. Вкажіть цільову аудиторію

Іноді переклад може бути занадто технічним або просто невідповідним для цільової аудиторії. ChatGPT може допомогти налаштувати тон і стиль перекладу відповідно до цільової аудиторії чи галузі.

До прикладу, якщо ви перекладаєте юридичний документ, переклад може зберегти оригінальне значення автора, використовуючи простіші формулювання.

А також великим плюсом є здатність нейромережі надавати інтерпретацію, а не просто буквальний переклад сленгу.

Деякі тексти можуть містити терміни та фахову лексику, яку може бути важко перекласти, якщо немає відповідних знань у цій області. У таких випадках важливо проводити додаткові дослідження, щоб зрозуміти значення термінів та правильно їх перекласти.

4. Пам’ятайте про помилки

На жаль, чатбот не досконалий, тому важливо звернути увагу на можливі помилки, що можуть виникнути через обмеження програмного забезпечення. Це можуть бути як граматичні помилки, так і лексичні.

5. Попросіть у чатбота додаткову інформацію

Штучний інтелект може допомогти вам розібратися у питаннях та термінах, які ви не розумієте або ж надати додаткову інформацію. Просто вкажіть те, що вас цікавить і чатбот спробує вам допомогти.

Нагадаємо, ми писали про ТОП три найкращі нейромережі для генерування тексту і зображень. Як запевняють фахівці, вони значно просунутіші за ChatGPT.

Також ми розповіли, що компанія Runway разом із групою дослідників з Університету Карнегі-Меллона створила алгоритм, за допомогою якого можна "озвучувати" відеоролики, які були записані без звуку.