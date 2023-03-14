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Як за допомогою ChatGPT перетворити аудіозапис в текст: інструкція українцям

14 березня 2023 13:55
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Як за допомогою ChatGPT розшифрувати аудіозапис — інструкція
Українцям пояснили, як легко можна використовувати ChatGPT для розшифровки записів та онлайн-зустрічей
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Для багатьох ChatGPT став не просто забавкою або довідником, а незамінним помічником в роботі. Чатботом користуються айтішники, маркетологи, блогери та навіть політики й бізнесмени, оскільки нейромережа допомагає вирішувати велику кількість задач всього за кілька хвилин. 

Одною корисною функцією поділився з українцями засновник "Київської школи економіки" Тимофій Милованов. За його словами, за допомогою чатбота він розшифровує й занотовує онлайн-зустрічі з колегами. 

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"ChatGPT для транскрибування розмов українською. Зараз майже всі ділові зустрічі записую на телефон. Потім я відправляю їх через API на OpenAI. Через 30-60 сек він повертає транскрипт. Після цього я прошу також через API зробити резюме розмови та виписати головні дії про яких домовилися", — розповів Милованов.

Як за допомогою ChatGPT робити розшифровку онлайн-зустрічей

Як зазначає економіст, таким чином він отримує досить непоганий план дій, який ще слід трохи підкоректувати. Тоді він редагує цей план прямо разом із ChatGPT у браузері.

"Отримую якісний пост зустрічі, план дій, відповідальних, дедлайни тощо. І все за декілька хвилин. Таким чином, мої зустрічі тепер виглядають так: 15 хв дискусія, 10 хв обробка транскрипту, ще 10-15 хв дискусія разом з командою про те, щоб погодити кінцевий план дій тощо. На моєму досвіді це значно покращує взаєморозуміння команди, про що конкретно домовились на зустрічі, і хто що робить, або за що відповідає", — каже він.

За словами експерта, бесіди англійською мовою чатбот транскрибує якісніше. Водночас українську мову він теж розуміє.

Милованов поділився кодом для отримання транскрипту українською. 

У свою чергу користувачі в коментарях порадили ще кілька сервісів, якими користуються для подібних цілей — otter.ai, fireflies.ai, tactiq.io. Однак є один важливий нюанс — сервіси краще працюють англійською мовою.

Українці можуть з ChatGPT робити розшифровку записів

Раніше ми повідомляли, що компанія Microsoft спільно з OpenAI анонсували оновлення ChatGPT. У найближчому майбутньому у чатбота з'являться нові корисні функції

Нагадаємо, ми писали про ТОП три найкращі нейромережі для генерування тексту і зображень, які просунутіші ніж ChatGPT.

Також ми розповіли, що компанія Runway разом із групою дослідників з Університету Карнегі-Меллона створила алгоритм, за допомогою якого можна "озвучувати" відеоролики, які були записані без звуку.

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