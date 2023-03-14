Як за допомогою ChatGPT розшифрувати аудіозапис — інструкція

Українцям пояснили, як легко можна використовувати ChatGPT для розшифровки записів та онлайн-зустрічей

Для багатьох ChatGPT став не просто забавкою або довідником, а незамінним помічником в роботі. Чатботом користуються айтішники, маркетологи, блогери та навіть політики й бізнесмени, оскільки нейромережа допомагає вирішувати велику кількість задач всього за кілька хвилин.

Одною корисною функцією поділився з українцями засновник "Київської школи економіки" Тимофій Милованов. За його словами, за допомогою чатбота він розшифровує й занотовує онлайн-зустрічі з колегами.

"ChatGPT для транскрибування розмов українською. Зараз майже всі ділові зустрічі записую на телефон. Потім я відправляю їх через API на OpenAI. Через 30-60 сек він повертає транскрипт. Після цього я прошу також через API зробити резюме розмови та виписати головні дії про яких домовилися", — розповів Милованов.

Як зазначає економіст, таким чином він отримує досить непоганий план дій, який ще слід трохи підкоректувати. Тоді він редагує цей план прямо разом із ChatGPT у браузері.

"Отримую якісний пост зустрічі, план дій, відповідальних, дедлайни тощо. І все за декілька хвилин. Таким чином, мої зустрічі тепер виглядають так: 15 хв дискусія, 10 хв обробка транскрипту, ще 10-15 хв дискусія разом з командою про те, щоб погодити кінцевий план дій тощо. На моєму досвіді це значно покращує взаєморозуміння команди, про що конкретно домовились на зустрічі, і хто що робить, або за що відповідає", — каже він.

За словами експерта, бесіди англійською мовою чатбот транскрибує якісніше. Водночас українську мову він теж розуміє.

Милованов поділився кодом для отримання транскрипту українською.

У свою чергу користувачі в коментарях порадили ще кілька сервісів, якими користуються для подібних цілей — otter.ai, fireflies.ai, tactiq.io. Однак є один важливий нюанс — сервіси краще працюють англійською мовою.

Раніше ми повідомляли, що компанія Microsoft спільно з OpenAI анонсували оновлення ChatGPT. У найближчому майбутньому у чатбота з'являться нові корисні функції.

Нагадаємо, ми писали про ТОП три найкращі нейромережі для генерування тексту і зображень, які просунутіші ніж ChatGPT.

Також ми розповіли, що компанія Runway разом із групою дослідників з Університету Карнегі-Меллона створила алгоритм, за допомогою якого можна "озвучувати" відеоролики, які були записані без звуку.