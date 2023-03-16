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Как пользоваться ChatGPT для перевода: практические советы

16 марта 2023 15:06
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Как получить качественный перевод от ChatGPT — пять полезных подсказок
ChatGPT имеет больше опций для профессионального перевода, чем традиционные инструменты
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Основная функция ChatGPT — это генерирование текстовых ответов. Поскольку чат-бот с искусственным интеллектом владеет десятками языков, он может стать надежным инструментом для перевода.

Пятью простыми и полезными подсказками, которые помогут получить лучшие результаты поделилось издание NV.

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Поскольку чат-бот был научен следовать инструкциям или так называемым "подсказкам", написанными пользователями, и отвечать на них, эти советы помогут получить более точный перевод.

1. Укажите контекст

Одним из самых больших преимуществ нейросети является способность изменять перевод в зависимости от контекста или дополнения, предоставленного пользователем. Сейчас Google Translate не может этого сделать.

Вместе с текстом, который хотите перевести, укажите контекст текста. ChatGPT учитывает контекст и использует более подходящие слова и фразы для достижения более точных переводов.

Как использовать ChatGPT для перевода

2. Укажите тип текста, который хотите получить

Простое сообщение ChatGPT о том, что вы пытаетесь перевести, дает чат-боту преимущество по более точным переводам.

Уточните, что именно вы ожидаете: песню, финансовый документ или обычный текст. Это еще один немаловажный фактор, который может повысить точность вашего перевода.

3. Укажите целевую аудиторию

Иногда перевод может быть слишком техническим или просто неподходящим для целевой аудитории. ChatGPT может помочь настроить тон и стиль перевода в соответствии с целевой аудиторией или областью.

Например, если вы переводите юридический документ, перевод может сохранить оригинальное значение автора, используя более простые формулировки.

А также большим плюсом является способность нейросети давать интерпретацию, а не просто буквальный перевод сленга.

Некоторые тексты могут содержать термины и профессиональную лексику, которую трудно перевести, если нет соответствующих знаний в этой области. В таких случаях важно проводить дополнительные исследования, чтобы понять значение терминов и правильно их перевести.

4. Помните об ошибках

К сожалению, чат-бот не совершенен, поэтому важно обратить внимание на возможные ошибки, которые могут возникнуть из-за ограничений программного обеспечения. Это могут быть как грамматические ошибки, так и лексические.

5. Попросите у чата дополнительную информацию

Искусственный интеллект может помочь вам разобраться в вопросах и терминах, которые вы не понимаете или предоставить дополнительную информацию. Просто укажите то, что вас интересует и чат-бот попытается помочь.

Как переводить с помощью чата

Напомним, мы писали про ТОП три нейросети для генерирования текста и изображений. Как уверяют специалисты, они значительно более продвинутые, чем ChatGPT.

Также мы рассказали, что компания Runway вместе с группой исследователей из Университета Карнеги-Меллона создала алгоритм, с помощью которого можно "озвучивать" видеоролики, записанные без звука.

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