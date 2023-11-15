Як росіяни дізнаються особисті дані та як протидіяти цьому — пояснення від ВПС України

Хакер проводить атаку. Ілюстративне фото: pexels

Чимало військовослужбовців ЗСУ користуються сьогодні найбільш захищеним від російських хакерів месенджером SIGNAL. Проте й тут ворог знаходить місця для завдання кібератак заради отримання особистої інформації.

Про це інформують ВПС України.

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Як повідомляють українські захисники, росіяни та інші зловмисники постійно будуть намагатися отримати доступ до ґаджетів українців, їхніх персональних даних та навіть конфіденційних листувань.

Як приклад вони навели один із таких зафіксованих випадків у месенджері Signal, коли зловмисники намагаються це зробити, максимально імітуючи заходи безпеки.

Зафіксований приклад атаки на пристрій. Джерело: Telegram

"Будьте пильні! Нічого нікому не надсилайте! Кібербезпека, як і медіаграмотність, мають велике значення!" — звернулись до українців із застереженням українські захисники.

Нагадаємо, що цього тижня російські хакери атакували ChatGPT через підтримку компанії OpenAI Ізраїлю. Також українські хакери "Кіберспротиву" зламали пошту підполковника ЗС РФ Руслана Казанцева, який відповідальний за обслуговування радіолокаційних літаків А-50, оприлюднивши деякі документи.