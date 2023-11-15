Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow IT arrow Як росіяни дізнаються особисті дані та як протидіяти цьому — пояснення від ВПС України arrow

Як росіяни дізнаються особисті дані та як протидіяти цьому — пояснення від ВПС України

15 листопада 2023 23:37
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Як росіяни дізнаються особисті дані та як протидіяти цьому — пояснення від ВПС України
Хакер проводить атаку. Ілюстративне фото: pexels
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Чимало військовослужбовців ЗСУ користуються сьогодні найбільш захищеним від російських хакерів месенджером SIGNAL. Проте й тут ворог знаходить місця для завдання кібератак заради отримання особистої інформації. 

Про це інформують ВПС України.

Читайте також:

Як вберегтись від російських хакерів

Як повідомляють українські захисники, росіяни та інші зловмисники постійно будуть намагатися отримати доступ до ґаджетів українців, їхніх персональних даних та навіть конфіденційних листувань.

Як приклад вони навели один із таких зафіксованих випадків у месенджері Signal, коли зловмисники намагаються це зробити, максимально імітуючи заходи безпеки.

Зафіксований приклад атаки на пристрій. Джерело: Telegram 

"Будьте пильні! Нічого нікому не надсилайте! Кібербезпека, як і медіаграмотність, мають велике значення!" — звернулись до українців із застереженням українські захисники. 

Нагадаємо, що цього тижня російські хакери атакували ChatGPT через підтримку компанії OpenAI Ізраїлю. Також українські хакери "Кіберспротиву" зламали пошту підполковника ЗС РФ Руслана Казанцева, який відповідальний за обслуговування радіолокаційних літаків А-50, оприлюднивши деякі документи. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Актуальне по темі