Как россияне узнают личные данные и как противодействовать этому — объяснение от ВВС Украины

Хакер проводит атаку. Иллюстративное фото: pexels

Многие военнослужащие ВСУ пользуются сегодня наиболее защищенным от российских хакеров мессенджером SIGNAL. Однако и здесь враг находит места для задания кибератак для получения личной информации.

Об этом информируют ВВС Украины.

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Как сообщают украинские защитники, россияне и другие злоумышленники постоянно будут пытаться получить доступ к гаджетам украинцев, их персональным данным и даже конфиденциальным перепискам.

В качестве примера они привели один из таких зафиксированных случаев в мессенджере Signal, когда злоумышленники пытаются это сделать, максимально имитируя меры безопасности.

Зафиксированный пример атаки на устройство. Источник: Telegram

"Будьте бдительны! Ничего никому не присылайте! Кибербезопасность, как и медиаграмотность, имеют большое значение!" — обратились к украинцам с предостережением украинские защитники.

Напомним, что на этой неделе российские хакеры атаковали ChatGPT из-за поддержки компании OpenAI Израиля. Также украинские хакеры "Кіберспротиву" взломали почту подполковника ВС РФ Руслана Казанцева, ответственного за обслуживание радиолокационных самолетов А-50, опубликовав некоторые документы.