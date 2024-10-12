Як відновити листування у Viber на Android та iPhone

Застосунок Viber. Фото: itc.ua

Втрата важливого чату із листуванням у Viber може стати великою проблемою для кожного з нас. Особливо це стосується тих випадків, коли люди не скористалися маловідомою функцією створення резервних копій.

Про те, як відновити листування на різних пристроях і чи можливо це без резервних копій, пояснила сама компанія, яка створила застосунок.

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Де зберігаються резервні копії Viber

Viber використовує хмарні сервіси для зберігання резервних копій. На пристроях Android ці копії зберігаються у Google Диску, а на iPhone — у iCloud, що дозволяє зручно відновлювати чати після перевстановлення додатку або зміни пристрою.

Як відновити листування у Viber на Android і iPhone

Процес відновлення листування на Android досить простий. Якщо у вас є резервна копія, потрібно завантажити Viber з Play Store, увійти у свій обліковий запис і вибрати опцію відновлення даних з Google Диску.

Для користувачів iPhone процес відновлення дуже подібний. Необхідно завантажити Viber з App Store, увійти до свого облікового запису, і потім система автоматично запропонує відновити резервну копію з iCloud. Після підтвердження переписка знову з'явиться на пристрої.

При цьому у компанії зазначили, що відновити повідомлення, які були видалені співрозмовником — без резервної копії неможливо. Це пов'язано з тим, що Viber не надає можливості переглянути повідомлення, які були видалені іншою стороною.

Чи можна повернути видалений чат

У разі, якщо резервна копія була створена до видалення чату, тоді відновлення можливе. Зокрема, треба відновити останню резервну копію, після чого всі чати, які були на момент її створення, знову з'являться.

Щоб відновити старий Viber на телефоні, потрібно встановити додаток з Google Play або App Store, увійти в свій обліковий запис і, якщо була створена резервна копія, відновити її.

Для відновлення видалених повідомлень у Viber на Android теж необхідна резервна копія. Без неї це зробити неможливо.

Наостанок у компанії закликали людей перевірити налаштування, щоб переконатися, що функція резервного копіювання увімкнена.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у месенджері Viber з'явилися дві нові корисні функції для преміумкористувачів. Втім, поки вони будуть доступні лише для власників iPhone.

Також ми повідомляли, як швидко почистити пам'ять у Viber без видалення фото й чатів.