Как восстановить переписку в Viber на Android и iPhone

Приложение Viber. Фото: itc.ua

Потеря важного чата с перепиской в Viber может стать большой проблемой для каждого из нас. Особенно это касается тех случаев, когда люди не воспользовались малоизвестной функцией создания резервных копий.

О том, как возобновить переписку на разных устройствах и возможно ли это без резервных копий, объяснила сама компания, которая создала приложение.

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Где хранятся резервные копии Viber

Viber использует облачные услуги для хранения резервных копий. На устройствах Android эти копии хранятся в Google Диске, а на iPhone — в iCloud, что позволяет удобно восстанавливать чат после переустановки приложения или смены устройства.

Как восстаносить переписку в Viber на Android и iPhone

Процесс восстановления переписки на Android достаточно прост. Если у вас есть резервная копия, нужно загрузить Viber из Play Store, войти в свой аккаунт и выбрать опцию восстановления данных из Google Диска.

Для пользователей iPhone процесс восстановления очень похож. Необходимо загрузить Viber из App Store, войти в свой аккаунт, и затем система автоматически предложит восстановить резервную копию из iCloud. После подтверждения переписка снова появится на устройстве.

При этом в компании отметили, что восстановить сообщения, удаленные собеседником — без резервной копии невозможно. Это связано с тем, что Viber не дает возможности просмотреть сообщения, удаленные другой стороной.

Можно ли вернуть удаленный чат

В случае, если резервная копия была создана до удаления чата, восстановление возможно. В частности, нужно восстановить последнюю резервную копию, после чего все чаты, которые были на момент ее создания, снова появятся.

Чтобы восстановить старый Viber на телефоне, нужно установить приложение из Google Play или App Store, войти в свой аккаунт и, если была создана резервная копия, восстановить его.

Для восстановления удаленных сообщений в Viber на Android тоже необходима резервная копия. Без нее это сделать невозможно.

Напоследок в компании призвали людей проверить настройки, чтобы убедиться, что функция резервного копирования включена.

Напомним, недавно мы писали, что у мессенджера Viber появились две новые полезные функции для премиумпользователей. Впрочем, пока они будут доступны только владельцам iPhone.

Также мы сообщали, как быстро почистить память Viber без удаления фото и чатов.