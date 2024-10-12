Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow IT arrow Как восстановить переписку в Viber — пояснение от компании arrow

Как восстановить переписку в Viber — пояснение от компании

12 октября 2024 02:59
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Как восстановить переписку в Viber на Android и iPhone
Приложение Viber. Фото: itc.ua
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Потеря важного чата с перепиской в Viber может стать большой проблемой для каждого из нас. Особенно это касается тех случаев, когда люди не воспользовались малоизвестной функцией создания резервных копий.

О том, как возобновить переписку на разных устройствах и возможно ли это без резервных копий, объяснила сама компания, которая создала приложение.

Читайте также:

Где хранятся резервные копии Viber

Viber использует облачные услуги для хранения резервных копий. На устройствах Android эти копии хранятся в Google Диске, а на iPhone — в iCloud, что позволяет удобно восстанавливать чат после переустановки приложения или смены устройства.

Как восстаносить переписку в Viber на Android и iPhone

Процесс восстановления переписки на Android достаточно прост. Если у вас есть резервная копия, нужно загрузить Viber из Play Store, войти в свой аккаунт и выбрать опцию восстановления данных из Google Диска.

Для пользователей iPhone процесс восстановления очень похож. Необходимо загрузить Viber из App Store, войти в свой аккаунт, и затем система автоматически предложит восстановить резервную копию из iCloud. После подтверждения переписка снова появится на устройстве.

При этом в компании отметили, что восстановить сообщения, удаленные собеседником — без резервной копии невозможно. Это связано с тем, что Viber не дает возможности просмотреть сообщения, удаленные другой стороной.

Можно ли вернуть удаленный чат

В случае, если резервная копия была создана до удаления чата, восстановление возможно. В частности, нужно восстановить последнюю резервную копию, после чего все чаты, которые были на момент ее создания, снова появятся.

Чтобы восстановить старый Viber на телефоне, нужно установить приложение из Google Play или App Store, войти в свой аккаунт и, если была создана резервная копия, восстановить его.

Для восстановления удаленных сообщений в Viber на Android тоже необходима резервная копия. Без нее это сделать невозможно.

Напоследок в компании призвали людей проверить настройки, чтобы убедиться, что функция резервного копирования включена.

Напомним, недавно мы писали, что у мессенджера Viber появились две новые полезные функции для премиумпользователей. Впрочем, пока они будут доступны только владельцам iPhone.

Также мы сообщали, как быстро почистить память Viber без удаления фото и чатов.

соцсети Android iPhone Viber IT

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

03:26 В "Азов" приглашают боевых медиков — предлагают высокую заработную плату

02:59 Как восстановить переписку в Viber — пояснение от компании

02:28 В Запорожье и области слышны взрывы — военные предупреждали о пуске КАБов

01:32 Военный сбежал из ТЦК, потому что хотел на фронт — решение суда

01:30 Эксперт ответил, можно ли решить проблему мобилизации и демобилизации в Украине

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

Text

00:42 Во Львове прощаются с зятем Фарион, погибшим на фронте

00:30 Бронирование без военного звания — в каком варианте это возможно

11 октября 2024

23:53 Во Львовской области двое военных копировали данные бойцов части — решение суда

23:49 Сборная Украины одержала первую победу в Лиге Наций благодаря Мудрику

23:29 Будет сносить с ног — синоптики предупредили об опасном ветре в Харькове завтра

03:26 В "Азов" приглашают боевых медиков — предлагают высокую заработную плату

02:59 Как восстановить переписку в Viber — пояснение от компании

02:28 В Запорожье и области слышны взрывы — военные предупреждали о пуске КАБов

01:32 Военный сбежал из ТЦК, потому что хотел на фронт — решение суда

01:30 Эксперт ответил, можно ли решить проблему мобилизации и демобилизации в Украине

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

00:30 Бронирование без военного звания — в каком варианте это возможно

11 октября 2024

23:53 Во Львовской области двое военных копировали данные бойцов части — решение суда

23:49 Сборная Украины одержала первую победу в Лиге Наций благодаря Мудрику

23:29 Будет сносить с ног — синоптики предупредили об опасном ветре в Харькове завтра

23:25 В Украине объявили масштабную воздушную тревогу

Эксклюзив

22:22 Почему не обменивают защитников Мариуполя — разбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесситы о вступлении Украины в НАТО — какие ожидания

10 октября 2024
Эксклюзив

18:43 Клубника будет до Нового года — чем богат ассортимент на "Привозе"

9 октября 2024

18:39 Бизнес на уклонистах — одесситы рассказали, что делать с врачами-коррупционерами

06:40 Цены на медь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

06:11 Найдены списки уклонистов — что грозит тем, кто платил врачам за диагнозы

8 октября 2024

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

7 октября 2024

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

Text

00:42 Во Львове прощаются с зятем Фарион, погибшим на фронте

11 октября 2024
Text
Эксклюзив

21:48 Почему Россия не выдает пленных бойцов "Азова" — расследование "Наша справа"

Text

20:07 Избиение ребенка указкой на Львовщине — в ОВА и полиции дали комментарий

Text

19:32 Доходы украинцев в 2025 году резко упадут — экономист назвал причины

Text
Эксклюзив

19:12 Россия обстреливает Украину свежими ракетами 2024 года, — эксперт военных исследований

Text

17:50 Нехватка техники в ВСУ и наступление российских войск —эфир Вечір.LIVE

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

Text

13:30 Нардеп заявил о вероятном газовом кризисе — какая причина

Text

13:26 Банки выплатят в 2025 году 50% налога на прибыль, — нардеп

Text

13:00 Массовые жалобы на работу МСЭК и будет ли Путин на саммите G20 - эфир День.LIVE

Text

12:36 Киев задолжал Нафтогазу миллиарды гривен — экснардеп назвал сумму

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

9 октября 2024

11:03 С доплатами и премиями — стало известно, сколько Садовый заработал за сентябрь

11 октября 2024

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить