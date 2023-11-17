ЕС нуждается в 11 миллионах ИТ-специалистов — могут ли украинцы рассчитывать на трудоустройство

Украинский IT-специалист по работе. Фото: Reuters

В Европейском союзе рынок труда уже в ближайшее время потребует около 1,5 млн специалистов в отраслях, связанных с "зеленым переходом". Также возникнет потребность в 11 млн. работников IT-сферы. Их будут привлекать из-за границ ЕС, в том числе из Украины.

Об этом заявил руководитель группы по вопросам прозрачности и признания навыков и квалификаций Европейской комиссии Кун Номден во время онлайн-выступления на IV Международном форуме "Человеческий капитал: навыки для будущего".

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Номден отметил, что рынок труда в Европе сталкивается со значительными вызовами, связанными с влиянием геополитической ситуации, конкурентоспособностью рабочей силы, возможностями развития и инноваций, а также "зеленым переходом".

"То есть есть потребность в новых навыках. Мы на уровне ЕС говорим, что потребуется от 1 до 1,5 млн рабочих мест именно с "зелеными" навыками. Мы говорим также о том, что развитие IT-технологий нуждается в соответствующих специалистах. Завтра в Европе будет не хватать 11 млн таких специалистов" , — сказал Номден.

Рынок труда в Европе претерпевает изменения

Население европейских стран стареет, и это тоже меняет ситуацию на рынке труда, пояснил представитель Еврокомиссии.

В то же время, отметил Номден, поскольку речь идет о привлечении людей за пределами ЕС, возникает вопрос признания их квалификации.

"Отсюда рекомендация Еврокомиссии по улучшению и совершенствованию процедуры признания квалификаций. Именно поэтому мы говорим о необходимости дальнейшего развития Национальной рамки квалификаций в Украине и ее лучшем согласовании с европейской", — подчеркнул Номден.

Стоит добавить, что за последний год в Украине четверть IT-специалистов была уволена или не продлила контракт. Еще 16% специалистов ушли с работы или проекта по собственному желанию, а 8% отправляли на "бенч" или в неоплачиваемый отпуск.

Напомним, что ранее мы сообщали о пяти профессиях в IT-сфере, которые пользуются наибольшим спросом. Также сообщалось, что Министерство обороны Украины совместно с IT-рекрутерами Lobby X запустили рекрутинговую кампанию в Вооруженные силы Украины.