В Украине назвали категории IT-специалистов, которые чаще всего теряли работу в течение года

IТ-работник за работой. Иллюстративное фото: freepik

За последний год четверть IT-специалистов была уволена или не продлила контракт. Еще 16% специалистов ушли с работы или проекта по собственному желанию, а 8% отправляли на "бенч" или в неоплачиваемый отпуск.

Об этом сообщает украинский IT-портал DOU.

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Кто из IT чаще всего терял работу

Сообщается, что из-за ряда таких действий в IT-сфере, таким образом на втором году полномасштабной войны ситуация с работой в IТ заметно усложнилась. Под сокращение попали как опытные специалисты, так и только недавно начавшие работать.

Чаще всего в течение 2023 года увольняли разработчиков (26%), QA (30%) и дизайнеров (28%). На "бенч" или в неоплачиваемые отпуска чаще других тоже отправляли технических специалистов: DevOps/SRE (11% за последний год), QA и Data Scientist/Data Engineer (по 10%), разработчиков (9%).

В то же время продолжительность поиска работы растет. 54% опрошенных респондентов заявили, что находят новую позицию в течение двух месяцев и дольше.

Издание добавляет: ситуация с работой отражается на настроениях "айтишников", ведь 42% работающих работников боятся потерять работу. В то же время столичные IT-специалисты и те, кто сейчас находится за границей, уверены в своей работе — около 40% из них боятся потерять ее, тогда как в Днепре и Харькове таких почти половина.

Напомним, что ранее мы сообщали о пяти профессиях в IT-сфере, которые пользуются наибольшим спросом. Также сообщалось, что Министерство обороны Украины совместно с IT-рекрутерами Lobby X запустили рекрутинговую кампанию в Вооруженные силы Украины.