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Названо ТОП-5 найзатребуваніших професій в IT

10 листопада 2023 12:58
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Названо ТОП-5 найзатребуваніших професій в IT
Чоловік працює перед комп’ютером. Ілюстративне фото: google.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

В UAportal розповіли про найбільш затребувані професії у сфері ІТ. Ці професії від розробки програмного забезпечення до кібербезпеки користуються великим попитом і пропонують  можливості, що багато обіцяють для кар'єрного зростання.

Про це повідомляє UAportal.

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ТОП-5 найбільш затребуваних професій в IT

Розробка програмного забезпечення

У сфері ІТ однією з найпопулярніших професій є розробка програмного забезпечення. Розробники програмного забезпечення відповідають за проєктування, кодування та тестування комп'ютерних програм і програмних додатків, відіграючи вирішальну роль у створенні зручних та ефективних програмних рішень, які відповідають потребам бізнесу та користувачів.

Data scientists

Data scientists спеціалізуються на аналізі та інтерпретації великих наборів складних даних для отримання важливих висновків, керуючи процесами прийняття рішень. Вони використовують передові методи та алгоритми для виявлення закономірностей і тенденцій у даних, що дозволяє організаціям приймати рішення на основі даних.

Фахівці з кібербезпеки

Фахівці з кібербезпеки відіграють важливу роль у захисті цифрових даних від кіберзагроз. Вони володіють навичками впровадження стратегій безпеки, виявлення вразливостей та ефективного реагування на інциденти безпеки. Зростання кіберзлочинності та зростаюче значення безпеки даних сприяють високому попиту на фахівців з кібербезпеки в різних галузях.

Сфера штучного інтелекту (ШІ)

Сфера штучного інтелекту останніми роками переживає значне зростання, завдяки чому інженери ШІ визнані однією з найпопулярніших професій в ІТ-індустрії. Інженери ШІ відповідають за розробку моделей, алгоритмів і систем ШІ, здатних автономно імітувати людський інтелект. Вони зосереджені на таких сферах, як обробка природної мови, машинне навчання та комп'ютерний зір.

Cloud architects

Cloud architecture є життєво важливим аспектом сучасної ІТ-інфраструктури, а cloud architects відповідають за розробку та управління хмарними обчислювальними середовищами. Вони забезпечують надійність, безпеку, масштабованість та оптимізацію продуктивності хмарних систем при переході організацій до хмарних технологій. Дедалі ширше впровадження хмарної інфраструктури посилює попит на кваліфікованих хмарних архітекторів в ІТ-сфері.

Також ми писали раніше, що в Україні на високу середню зарплату можуть розраховувати фахівці IT сфери. Вони в середньому можуть отримувати 90 тис. гривень.

Нагадаємо, російська хакерська група Anonymous Sudan цього тижня атакувала ChatGPT OpenAI. Вони заявили, що здійснили кібернапад через її підтримку Ізраїлю.

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