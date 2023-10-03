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Європейські користувачі Instagram та Facebook платитимуть за відсутність реклами

3 жовтня 2023 17:10
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Європейські користувачі Instagram та Facebook платитимуть за відсутність реклами
Головний офіс Meta. Фото: freepik
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Компанія Meta готується до стягнення щомісячної абонплати з користувачів ЄС за доступ до Instagram. Такі заходи спрямовані на відмову користувачів використовувати їхню особисту інформацію компанії для таргетованої реклами.

Про це повідомляє Financial Times.

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Доведеться заплатити

Такі плани, ймовірно, оприлюднять найближчими тижнями. Згідно з ними, плата за користування Instagram без реклами складатиме 14 доларів на місяць.

За інформацією від двох інсайдерів, американський техногігант також стягуватиме 17 доларів за використання Facebook та Instagram без реклами на персональному комп'ютері.

Доходило навіть до суду

У матеріалі йдеться, що компанія пішла на це після дискусій з регуляторами ЄС, які прагнули стримати спосіб, завдяки якому ІТ-корпорації отримують прибуток від безкоштовних даних своїх користувачів. Це було б прямою атакою на те, як Meta та Google генерують свої прибутки.

Meta до кінця листопада повинна виконати рішення суду Люксембургу від цього року, яке встановило, що Facebook "не може виправдати" використання персональних даних для націлювання реклами на споживачів, якщо тільки він отримує їхню згоду. 

За даними співрозмовників видання, згідно з планами, які обговорювалися з регуляторними органами в Брюсселі та Ірландії, Meta запропонує версії Instagram та Facebook без реклами для тих, хто готовий платити, або ж безкоштовну версію для тих, хто погодився на рекламу на основі персональних даних.

Зауважимо, що на Meta вже діють суворі обмеження щодо використання особистих даних користувачів. У травні Facebook оштрафували на рекордну суму в 1,2 млрд євро за порушення законів про конфіденційність, які вимагали відповідних гарантій передачі даних з ЄС до США.

Нагадаємо, що раніше у Великій Британії заявили про готовність контролювати чати Meta заради дитячої безпеки. Натомість Facebook та Instagram хочуть дозволити у Європі не показувати рекомендації. 

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