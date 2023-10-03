Европейские пользователи Instagram и Facebook будут платить за отсутствие рекламы

Главный офис Meta. Фото: freepik

Компания Meta готовится к взысканию ежемесячной абонплаты с пользователей ЕС за доступ к Instagram. Такие меры направлены на отказ пользователей использовать их личную информацию для таргетированной рекламы.

Об этом сообщает Financial Times.

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Придется заплатить

Такие планы, вероятно, обнародуют в ближайшие недели. Согласно им, плата за пользование Instagram без рекламы будет составлять 14 долларов в месяц.

По информации от двух инсайдеров, американский техногигант также будет взыскивать 17 долларов за использование Facebook и Instagram без рекламы на персональном компьютере.

Доходило даже до суда

В материале говорится, что компания пошла на это после дискуссий с регуляторами ЕС, стремившихся сдержать способ, благодаря которому IТ-корпорации получают прибыль от бесплатных данных своих пользователей. Это было бы прямой атакой на то, как Meta и Google генерируют свои доходы.

Meta до конца ноября должна выполнить решение суда Люксембурга от этого года, установившее, что Facebook "не может оправдать" использование персональных данных для нацеливания рекламы на потребителей, если только он получает их согласие.

По данным собеседников издания, согласно планам, которые обсуждались с регуляторными органами в Брюсселе и Ирландии, Meta предложит версии Instagram и Facebook без рекламы для тех, кто готов платить, или бесплатную версию для тех, кто согласился на рекламу на основе персональных данных.

Заметим, что на Meta уже действуют строгие ограничения касательно использования личных данных пользователей. В мае Facebook оштрафовали на рекордную сумму в 1,2 млрд евро за нарушение законов о конфиденциальности, требовавших соответствующих гарантий передачи данных из ЕС в США.

Напомним, что ранее в Великобритании заявили о готовности контролировать чаты Meta ради безопасности детей. В то же время Facebook и Instagram хотят разрешить в Европе не показывать рекомендации.