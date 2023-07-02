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Илон Маск снова придумал ограничения для пользователей Twitter: что изменится

2 июля 2023 11:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Илон Маск снова придумал ограничения для пользователей Twitter: что изменится
Бизнесмен, владелец Twitter Илон Маск. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Twitter ограничивает количество твитов в день, которые могут читать разные аккаунты. По словам владельца Илона Маска, это сделано для того, чтобы воспрепятствовать "чрезмерным уровням" сбора данных и манипулирования системой.

Об этом пишет Reuters.

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Сам Илон Маск пояснил, что для пользователей, чей аккаунт не верифицирован, количество доступных для прочтения постов в день будет ограничено до тысячи. Новые пользователи с неподтвержденным аккаунтом смогут читать до 500 твитов в день.

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Днем ранее, 1 июля, бизнесмен сказал, что подтвержденные учетные записи первоначально ограничивались чтением 6000 сообщений в день. Он также добавил, что неподтвержденные аккаунты будут ограничены до 600 сообщений в день, а новые непроверенные аккаунты — до 300.

Напомним, ранее Twitter объявил, что потребует от пользователей иметь аккаунт на платформе социальных сетей, чтобы просматривать твиты. Маск назвал этот шаг "временным чрезвычайным мероприятием".

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