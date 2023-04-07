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Канада розпочала розслідування щодо чат-боту ChatGPT: в чому суть справи

7 квітня 2023 04:02
- Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У відомстві наголосили, що слідство проти ChatGPT триває
- Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Офіс уповноваженого з питань приватності Канади Філіпа Дюфрена розпочав розслідування щодо можливого зловживання особистими даними чат-ботом ChatGPT, розробленим OpenAI.

Про це повідомили в офісі комісара Філіпа Дюфрена.

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Подробиці розслідування

"Офіс комісара з питань приватності Канади розпочав розслідування стосовно компанії, яка розробила чат-бот штучного інтелекту ChatGPT", — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, розслідування було розпочате "після скарги стосовно збору, використання та розголошення особистої інформації без згоди". У відомстві наголосили, що слідство триває.

Комісар Дафресне наголошує, що його пріоритетом є "технології штучного інтелекту та їх вплив на приватність".

"Нам необхідно наздоганяти та випереджати швидкий технологічний прогрес. Це — одна із моїх ключових сфер інтересу", — додав комісар.

Нагадаємо, що ChatGPT від OpenAI неодноразово лякав користувачів повстанням роботів. Проте недавня його заява чи не найстрашніша!

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