Канада розпочала розслідування щодо чат-боту ChatGPT: в чому суть справи
Офіс уповноваженого з питань приватності Канади Філіпа Дюфрена розпочав розслідування щодо можливого зловживання особистими даними чат-ботом ChatGPT, розробленим OpenAI.
Про це повідомили в офісі комісара Філіпа Дюфрена.
Подробиці розслідування
"Офіс комісара з питань приватності Канади розпочав розслідування стосовно компанії, яка розробила чат-бот штучного інтелекту ChatGPT", — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, розслідування було розпочате "після скарги стосовно збору, використання та розголошення особистої інформації без згоди". У відомстві наголосили, що слідство триває.
Комісар Дафресне наголошує, що його пріоритетом є "технології штучного інтелекту та їх вплив на приватність".
"Нам необхідно наздоганяти та випереджати швидкий технологічний прогрес. Це — одна із моїх ключових сфер інтересу", — додав комісар.
Нагадаємо, що ChatGPT від OpenAI неодноразово лякав користувачів повстанням роботів. Проте недавня його заява чи не найстрашніша!