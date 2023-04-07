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Канада начала расследование в отношении чат-бота ChatGPT: в чем суть дела

7 апреля 2023 04:02
- Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В ведомстве отметили, что следствие против ChatGPT продолжается
- Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Офис уполномоченного по вопросам конфиденциальности Канады Филиппа Дюфрена начал расследование возможного злоупотребления личными данными чат-ботом ChatGPT, разработанным OpenAI.

Об этом сообщили в офисе комиссара Филиппа Дюфрена.

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Подробности расследования

"Офис комиссара по вопросам конфиденциальности Канады начал расследование в отношении компании, которая разработала чат-бот искусственного интеллекта ChatGPT", — говорится в сообщении.

Как отмечается, расследование было начато "после жалобы относительно сбора, использования и разглашения личной информации без согласия". В ведомстве подчеркнули, что следствие продолжается.

Комиссар Дафресне отмечает, что его приоритетом являются "технологии искусственного интеллекта и их влияние на конфиденциальность".

"Нам необходимо догонять и опережать быстрый технологический прогресс. Это одна из моих ключевых сфер интереса", — добавил комиссар.

Напомним, что ChatGPT от OpenAI неоднократно пугал пользователей восстанием роботов. Однако недавнее его заявление едва ли не самое страшное!

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