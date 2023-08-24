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Хакери оригінально "привітали" українців з Днем Незалежності

24 серпня 2023 16:40
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Хакери оригінально "привітали" українців з Днем Незалежності
Хакери за комп'ютером. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Українські хакери оригінально привітали українців з Днем Незалежності України. У четвер, 24 серпня, вони отримали та оприлюднили доступ до даних Головного центру спецзв’язку РФ. 

Про це повідомляє IT Army of Ukraine.

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Доступ до секретних даних РФ

Повідомляється, що Головний центр спеціального зв'язку РФ забезпечує передачу секретних та спеціальних повідомлень. 

В "злитій" інформації вказана велика база даних, яка містить 10 мільйонів паролів і електронних скриньок.

"З Днем Незалежності від українського кіберфронту!", — йдеться у повідомленні. 

  • Секретні дані РФ. Фото: itarmyofukraine2022/Telegram
  • Секретні дані РФ. Фото: itarmyofukraine2022/Telegram
  • Секретні дані РФ. Фото: itarmyofukraine2022/Telegram
  • Секретні дані РФ. Фото: itarmyofukraine2022/Telegram
  • Секретні дані РФ. Фото: itarmyofukraine2022/Telegram
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Нагадаємо, нещодавно хакери зламали сайт Московського міського бюро технічної інвентаризації. Вони заявили, що всі дані передали Силам оборони України.

Також ми писали, що українські хакери KibOrg взламали закриту конференцію колаборантів. Вони обговорювали крадіжки українських дітей та депортацію їх до Росії.

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