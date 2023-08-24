Хакеры за компьютером. Фото: google

Украинские хакеры оригинально поздравили украинцев с Днем Независимости Украины. В четверг, 24 августа, они получили и обнародовали доступ к данным Главного центра спецсвязи РФ.

Об этом сообщает IT Army of Ukraine.

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Доступ к секретным данным РФ

Главный центр специальной связи РФ обеспечивает передачу секретных и специальных сообщений.

В "слитой" информации указана обширная база данных, содержащая 10 миллионов паролей и электронных ящиков.

"С Днем Независимости от украинского киберфронта!", — говорится в сообщении.

Секретные данные РФ. Фото: itarmyofukraine2022/Telegram

Секретные данные РФ. Фото: itarmyofukraine2022/Telegram

Секретные данные РФ. Фото: itarmyofukraine2022/Telegram

Секретные данные РФ. Фото: itarmyofukraine2022/Telegram

Секретные данные РФ. Фото: itarmyofukraine2022/Telegram 1/5 _ 5

Напомним, что недавно хакеры взломали сайт Московского городского бюро технической инвентаризации. Они заявили, что все данные были переданы Силам обороны Украины.

Также мы писали, что украинские хакеры KibOrg взломали закрытую конференцию коллаборантов. Они обсуждали кражи украинских детей и депортацию в Россию.