Хакери взламали сайт МосміськБТІ та передали дані Україні

Чоловік працює за ноутбуком. Фото: Pexels

Хакери взламали сайт Московського міського бюро технічної інвентаризації. Вони заявили, що всі дані передали Силам оборони України.

Про це стало відомо з повідомлення на сайті МосміськБТІ.

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Хакерська атака на МосміськБТІ

Московське міське бюро технічної інвентаризації — це державна організація, що фіксує інформацію про нерухомість та будівлі столиці РФ. Там зберігаються плани будівель, технічні паспорти, відомості про зношування, інформація про комунікації, а також інші важливі документи.

"Інформація про держслужбовців, політиків, військових та представників спецслужб, які підтримують війну з Україною, передані Силам оборони України", — йдеться у повідомленні на сайті.

Повідомлення хакерів на сайті МосміськБТІ. Фото: скриншот

На сайті йдеться, що за хакерську атаку відповідальне угруповання "sudo rm -RF".

Нагадаємо, нещодавно українські хакери "привітали" російських моряків з Днем ВМС РФ. Вони зробили особливе "привітання" для окупантів, використовуючи масову розсилку повідомлень, тобто рекламний spam.

Також ми писали, що українські хакери KibOrg взламали закриту конференцію колаборантів. Вони обговорювали крадіжки українських дітей та депортацію їх до Росії.