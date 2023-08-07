Хакеры взломали сайт МосгорБТИ и передали данные Украине

Мужчин работает за ноутбуком. Фото: Pexels

Хакеры взломали сайт Московского городского бюро технической инвентаризации. Они заявили, что все данные передали Силам обороны Украины.

Об этом стало известно из сообщения на сайте МосгорБТИ.

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Хакерская атака на МосгорБТИ

Московское городское бюро технической инвентаризации — это государственная организация, фиксирующая информацию о недвижимости и зданиях столицы РФ. Там хранятся планы построек, технические паспорта, сведения об износе, информация о коммуникациях, а также другие важные документы.

"Информация о госслужащих, политиках, военных и представителях спецслужб, которые поддерживают войну с Украиной, переданы Силам обороны Украины", — говорится в сообщении на сайте.

Сообщение хакеров на сайте МосгорБТИ. Фото: скриншот

На сайте говорится, что за хакерскую атаку ответственна группировка "sudo rm-RF".

Напомним, недавно украинские хакеры "поздравили" российских моряков с Днем ВМС РФ. Они сделали особое "поздравление" для оккупантов, используя массовую рассылку сообщений, то есть рекламный spam.

Также мы писали, что украинские хакеры KibOrg взломали закрытую конференцию коллаборантов. Они обсуждали кражи украинских детей и депортацию их в Россию.