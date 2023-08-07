Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow IT arrow Хакеры взломали сайт МосгорБТИ и передали данные Украине arrow

Хакеры взломали сайт МосгорБТИ и передали данные Украине

7 августа 2023 16:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Хакеры взломали сайт МосгорБТИ и передали данные Украине
Мужчин работает за ноутбуком. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Хакеры взломали сайт Московского городского бюро технической инвентаризации. Они заявили, что все данные передали Силам обороны Украины.

Об этом стало известно из сообщения на сайте МосгорБТИ.

Читайте также:

Хакерская атака на МосгорБТИ

Московское городское бюро технической инвентаризации — это государственная организация, фиксирующая информацию о недвижимости и зданиях столицы РФ. Там хранятся планы построек, технические паспорта, сведения об износе, информация о коммуникациях, а также другие важные документы.

"Информация о госслужащих, политиках, военных и представителях спецслужб, которые поддерживают войну с Украиной, переданы Силам обороны Украины", — говорится в сообщении на сайте.

null
Сообщение хакеров на сайте МосгорБТИ. Фото: скриншот

На сайте говорится, что за хакерскую атаку ответственна группировка "sudo rm-RF".

Напомним, недавно украинские хакеры "поздравили" российских моряков с Днем ВМС РФ. Они сделали особое "поздравление" для оккупантов, используя массовую рассылку сообщений, то есть рекламный spam.

Также мы писали, что украинские хакеры KibOrg взломали закрытую конференцию коллаборантов. Они обсуждали кражи украинских детей и депортацию их в Россию.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

None

Наше дело: самые большие проблемы столичных мостов, и кто за них ответственен

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз