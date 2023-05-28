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Хакери взламали сайт резиденції патріарха РПЦ Кирила та "благословили" ЗСУ

28 травня 2023 17:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Хакери взламали сайт резиденції патріарха РПЦ Кирила та "благословили" ЗСУ
Патріарх РПЦ Кирило. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Хакери взламали офіційний сайт Подвір'я патріарха РПЦ Кирила в Передєлкіно. Вони розмістили тексти та відео на підтримку українських військових.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на сайт патріарха.

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"Благословення" контрнаступу ЗСУ

На головній сторінці сайту з'явився напис:

"Подвір'я Патріарха Московського і Всієї Русі Благословляє Контрнаступ ЗСУ".

Хакеры взломали сайт резиденции патриарха РПЦ Кирилла
Хакери взламали сайт патріарха РПЦ Кирила. Фото: скриншот

До того ж хакери розмістили тексти на підтримку ЗСУ та відео з молитвою, яку нещодавно опублікував головнокомандувач Валерій Залужний. 

На сайті також з'явився текст молитви за український контрнаступ:

"Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти Єдиний твориш чудеса. Поглянь у милості й милосерді на смиренність рабів Твоїх і людинолюбно вислухай і помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб згубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас, заради слави імені Твого, і нехай на нас збудуться слова, сказані Мойсеєм: будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь бореться за нас. Слава Україні!".

Хакеры взломали сайт резиденции патриарха РПЦ Кирилла
Молитва за контрнаступ ЗСУ на сайті патріарха РПЦ Кирила. Фото: скриншот
Хакеры взломали сайт резиденции патриарха РПЦ Кирилла
Хакери взламали сайт патріарха РПЦ Кирила. Фото: скриншот

Нагадаємо, хакери із Російської Федерації намагаються отримати незаконний доступ до інформаційних систем організацій та громадян України. Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA закликала людей не використовувати неліцензійне програмне забезпечення.

Також ми писали, що невідомий хакер взламав криптогаманці, які контролювали ФСБ та російська розвідка. Гроші "Робін Гуд" переслав на потреби ЗСУ.

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