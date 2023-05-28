Хакери взламали сайт резиденції патріарха РПЦ Кирила та "благословили" ЗСУ
Хакери взламали офіційний сайт Подвір'я патріарха РПЦ Кирила в Передєлкіно. Вони розмістили тексти та відео на підтримку українських військових.
Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на сайт патріарха.
"Благословення" контрнаступу ЗСУ
На головній сторінці сайту з'явився напис:
"Подвір'я Патріарха Московського і Всієї Русі Благословляє Контрнаступ ЗСУ".
До того ж хакери розмістили тексти на підтримку ЗСУ та відео з молитвою, яку нещодавно опублікував головнокомандувач Валерій Залужний.
На сайті також з'явився текст молитви за український контрнаступ:
"Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти Єдиний твориш чудеса. Поглянь у милості й милосерді на смиренність рабів Твоїх і людинолюбно вислухай і помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб згубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас, заради слави імені Твого, і нехай на нас збудуться слова, сказані Мойсеєм: будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь бореться за нас. Слава Україні!".
Нагадаємо, хакери із Російської Федерації намагаються отримати незаконний доступ до інформаційних систем організацій та громадян України. Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA закликала людей не використовувати неліцензійне програмне забезпечення.
Також ми писали, що невідомий хакер взламав криптогаманці, які контролювали ФСБ та російська розвідка. Гроші "Робін Гуд" переслав на потреби ЗСУ.