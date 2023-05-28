Хакеры взломали сайт резиденции патриарха РПЦ Кирилла и "благословили" ВСУ
Хакеры взломали официальный сайт Подворья патриарха РПЦ Кирилла в Переделкино. Они разместили тексты и видео в поддержку украинских военных.
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на сайт патриарха.
"Благословение" контрнаступления ВСУ
На главной странице сайта появилась надпись:
"Подворье Патриарха Московского и Всея Руси Благословляет Контрнаступление ВСУ".
К тому же хакеры разместили тексты в поддержку ВСУ и видео с молитвой, которую недавно опубликовал главнокомандующий Валерий Залужный.
На сайте также появился текст молитвы за украинское контрнаступление:
"Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти Єдиний твориш чудеса. Поглянь у милості й милосерді на смиренність рабів Твоїх і людинолюбно вислухай і помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб згубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас, заради слави імені Твого, і нехай на нас збудуться слова, сказані Мойсеєм: будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь бореться за нас. Слава Україні!".
Напомним, хакеры из Российской Федерации пытаются получить незаконный доступ к информационным системам организаций и граждан Украины. Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события CERT-UA призвала людей не использовать нелицензионное программное обеспечение.
Также мы писали, что неизвестный хакер взломал криптокошельки, контролируемые ФСБ и российской разведкой. Деньги "Робин Гуд" переслал на нужды ВСУ.