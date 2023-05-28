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Хакеры взломали сайт резиденции патриарха РПЦ Кирилла и "благословили" ВСУ

28 мая 2023 17:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Хакеры взломали сайт резиденции патриарха РПЦ Кирилла и "благословили" ВСУ
Патриарх РПЦ Кирилл. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Хакеры взломали официальный сайт Подворья патриарха РПЦ Кирилла в Переделкино. Они разместили тексты и видео в поддержку украинских военных.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на сайт патриарха.

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"Благословение" контрнаступления ВСУ

На главной странице сайта появилась надпись:

"Подворье Патриарха Московского и Всея Руси Благословляет Контрнаступление ВСУ".

Хакеры взломали сайт резиденции патриарха РПЦ Кирилла
Хакеры взломали сайт патриарха РПЦ Кирилла. Фото: скриншот

К тому же хакеры разместили тексты в поддержку ВСУ и видео с молитвой, которую недавно опубликовал главнокомандующий Валерий Залужный.

На сайте также появился текст молитвы за украинское контрнаступление:

"Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти Єдиний твориш чудеса. Поглянь у милості й милосерді на смиренність рабів Твоїх і людинолюбно вислухай і помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб згубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас, заради слави імені Твого, і нехай на нас збудуться слова, сказані Мойсеєм: будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь бореться за нас. Слава Україні!".

Хакеры взломали сайт резиденции патриарха РПЦ Кирилла
Молитва за контрнаступление ВСУ на сайте патриарха РПЦ Кирилла. Фото: скриншот
Хакеры взломали сайт резиденции патриарха РПЦ Кирилла
Хакеры взломали сайт патриарха РПЦ Кирилла. Фото: скриншот

Напомним, хакеры из Российской Федерации пытаются получить незаконный доступ к информационным системам организаций и граждан Украины. Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события CERT-UA призвала людей не использовать нелицензионное программное обеспечение.

Также мы писали, что неизвестный хакер взломал криптокошельки, контролируемые ФСБ и российской разведкой. Деньги "Робин Гуд" переслал на нужды ВСУ.

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