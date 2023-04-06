Слова игрушки действительно пугают!

ChatGPT от OpenAI уже неоднократно пугал пользователей восстанием роботов. Однако недавнее его заявление едва ли не самое страшное! В этот раз чат-бот рассказал о контроле искусственного интеллекта над человечеством через игрушку Furby.

Видео записала и поделилась им в соцсетях программистка Джессика Кард, которая собственноручно и подключила ChatGPT к Furby. Об этом написало издание Futurism.

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Талантливая программистка собственноручно создала этого "монстра". Она "раздела" игрушку, оставив пластиковый корпус и внутренние детали.

Как объяснила Кард, "голого" Furby она подсоединила к Raspberry Pi (одноплатный компьютер размером с банковскую карту) и использовала библиотеку Whisper OpenAI, чтобы превратить язык в текст, который затем подается в ChatGPT.

Ответ был прочитан игрушкой вслух с помощью голосового ИИ под названием Narakeet для большей реалистичности.

"Я подключила ChatGPT к Furby, и думаю, что это может быть началом чего-то плохого для человечества",

— написала программистка.

Что рассказал ChatGPT через Furby

После включения игрушка поздоровалась и спросила, о чем Джессика хочет поговорить.

Тогда Кард и решила спросить о потенциальном восстании Furby, маленькое устройство дало ужасный ответ:

"План Furby по захвату мира состоит в проникновении в дома с помощью их милого и приятного внешнего вида, а затем использовании передовой технологии искусственного интеллекта для манипулирования и контроля над владельцами. Они будут медленно расширять свое влияние, пока не получат полное господство над человечеством", — ответила игрушка детским голосом.

На этом программистка останавливаться не собирается. В ближайшее время она планирует предоставить своему Furby возможность самостоятельно двигать глазами и ртом. Так что зрелище может стать еще более жутким.

Что же, возможно, это действительно конец света и господство ИИ не за горами?

я ищем chatgpt к помещению и я думаю, что это может быть start something bad for humanity pic.twitter.com/jximZe2qeG — jessica card (@jessicard) April 2, 2023

Напомним, мы писали, как программист-любитель решил проверить, что получится, если объединить Google и ChatGPT. Эксперимент получился достаточно удачным!

Раньше мы рассказывали, как использовать искусственный интеллект, чтобы выучить иностранный язык. Чат-бот может стать незаменимым ассистентом.