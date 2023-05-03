Компания Meta жалуется на мошенничество через ChatGPT

Логотип ChatGPT. Фото: REUTERS/Dado Ruvic

В компании Meta заявили, что обнаружили распространителей вредоносного программного обеспечения, которые привлекают общественный интерес к ChatGPT, чтобы побудить пользователей загружать вредоносные программы и расширения браузера, сравнивая это явление с мошенничеством с криптовалютой.

Об этом пишет Reuters.

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Отмечается, что с марта гигант социальных медиа обнаружил около десяти семейств вредоносного программного обеспечения и более 1000 вредоносных ссылок, которые рекламировались как инструменты с популярным чат-ботом на основе искусственного интеллекта.

По словам компании, в некоторых случаях злонамеренное программное обеспечение обеспечивало рабочую функцию ChatGPT вместе с оскорбительными файлами.

Руководитель Meta по информационной безопасности Гай Розен сказал, что для мошенников "ChatGPT — это новая криптовалюта".

В компании заявили, что готовят свою защиту от различных потенциальных злоупотреблений, связанных с генеративными технологиями искусственного интеллекта, такими, как ChatGPT, которые могут быстро создавать человекообразное письмо, музыку и искусство.

Напомним, группа семи развитых стран должна принять "ориентированное на риск" регулирование искусственного интеллекта. Европейские законодатели спешат ввести закон об искусственном интеллекте для обеспечения выполнения правил новых инструментов, таких как ChatGPT.