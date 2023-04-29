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Таїландець виграв у лотерею за допомогою ChatGPT

29 квітня 2023 03:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Таїландець виграв у лотерею за допомогою ChatGPT
Чоловік користується ChatGPT. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Таїланді чоловік став популярним після того, як у мережі розповів свою історію лотерейної перемоги. Він стверджує, що числа йому надав ChatGPT.

Про це повідомляє Mashable Se Asia.

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Деталі

За словами Паттавікорна Бунріна, він отримав від ChatGPT виграшну комбінацію чисел на основі розрахунків із певними параметрами.

У TikTok чоловік розповів, що поставив чат-боту кілька гіпотетичних питань та надав йому виграшні числа попередніх років. У відповідь чат-бот видав йому числа 57, 27, 29 та 99.

Варто зазначити, що хоч числа й принесли йому виграш, сума виявилася невеликою — близько 59 дол. США.

Історія про те, що хтось зміг виграти в лотерею за допомогою штучного інтелекту, сколихнула мережу й привернула увагу тих, хто шукає легкого заробітку.

Однак, якщо в майбутньому Бунрін повторить свій експеримент і отримає більшу суму, лотерейним компаніям доведеться над цим серйозно замислитися.

Нагадаємо, що дві популярні нейромережі ChatGPT і Midjourney навчились імітувати померлих. А похоронні бюро дарують можливість поговорити з близькою людиною, якої вже немає в живих.

Також ми повідомляли, що через постійні дискусії на тему підміни студентських та учнівських робіт на праці ChatGPT, вчені вирішили провести експеримент, наскільки чат-бот досконалий в різних галузях. Тому ChatGPT протестували з іспиту бухгалтерського обліку.

Додамо, що відома компанія Gorilla Technologies розробила новий бот Superchat на базі штучного інтелекту ChatGPT. Унікальність програми полягає в тому, що користувач може спілкуватися з віртуальними персонажами. Серед них видатні постаті, відомі особистості та популярні персонажі. 

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