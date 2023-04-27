ШІ створив вантажівки майбутнього в стилі Bugatti: фантастичні фото

Футуристичні вантажівки, створені штучним інтелектом. Фото: Новини.LIVE

Французька автомобілебудівна корпорація Bugatti славиться своїм екстравагантним та епатажним дизайном спорткарів. Зараз компанія зосереджена на створенні надшвидких гіперкарів. Та що б було, якби бренд вирішив зайнятися виробництвом вантажівок та автофургонів?

На цю тему вирішив пофантазувати блогер та ілюстратор під ніком Flybyartist. За допомогою штучного інтелекту Google Bard він створив надзвичайні футуристичні вантажівки в стилі Bugatti.

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Напевно, керувати такою розкішною вантажівкою — мрія кожного далекобійника.

ШІ створив вантажівку у стилі Bugatti. Фото: instagram.com/flybyartist/

Будучи Bugatti, ці вантажівки повинні оснащуватися високопродуктивним двигуном.

Як виглядає вантажівка майбутнього у стилі Bugatti. Фото: instagram.com/flybyartist/

Ви тільки подивіться на цей витвір мистецтва від ШІ та уявіть, як такі вантажівки пересуваються вашим містом!

Футуристична вантажівка в стилі Bugatti від ШІ. Фото: instagram.com/flybyartist/

Окрім вантажівок, представлені також автофургони для подорожей. Це справжній люкс!

Фургон в стилі Bugatti, створений штучним інтелектом. Фото: instagram.com/flybyartist/

Створені картинки показують, як виглядало б майбутнє розкішних подорожей, якби воно було в руках найкращих людей із Bugatti.

Фургон майбутнього від штучного інтелекту. Фото: instagram.com/flybyartist/

Як і останній Chiron, ці фургони, ймовірно, були б чудово оснащені. Вони також мали б усілякі сучасні зручності, такі як модульна кухня, зручна ванна та високоякісна спальня. Звичайно, ці автофургони також будуть оснащені найновішими технологіями.

Надстильний фургон в стилі Bugatti від ШІ. Фото: instagram.com/flybyartist/

Ці рендери є концептуальним фан-артом і жодним чином не схвалені Bugatti. Але вони дійсно виглядають дивовижно і переносять вашу уяву в автомобільну країну мрій.

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