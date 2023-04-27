ШІ створив вантажівки майбутнього в стилі Bugatti: фантастичні фото

Машини майбутнього: штучний інтелект створив футуристичні вантажівки в стилі Bugatti
Французька автомобілебудівна корпорація Bugatti славиться своїм екстравагантним та епатажним дизайном спорткарів. Зараз компанія зосереджена на створенні надшвидких гіперкарів. Та що б було, якби бренд вирішив зайнятися виробництвом вантажівок та автофургонів?
На цю тему вирішив пофантазувати блогер та ілюстратор під ніком Flybyartist. За допомогою штучного інтелекту Google Bard він створив надзвичайні футуристичні вантажівки в стилі Bugatti.
Напевно, керувати такою розкішною вантажівкою — мрія кожного далекобійника.
Будучи Bugatti, ці вантажівки повинні оснащуватися високопродуктивним двигуном.
Ви тільки подивіться на цей витвір мистецтва від ШІ та уявіть, як такі вантажівки пересуваються вашим містом!
Окрім вантажівок, представлені також автофургони для подорожей. Це справжній люкс!
Створені картинки показують, як виглядало б майбутнє розкішних подорожей, якби воно було в руках найкращих людей із Bugatti.
Як і останній Chiron, ці фургони, ймовірно, були б чудово оснащені. Вони також мали б усілякі сучасні зручності, такі як модульна кухня, зручна ванна та високоякісна спальня. Звичайно, ці автофургони також будуть оснащені найновішими технологіями.
Ці рендери є концептуальним фан-артом і жодним чином не схвалені Bugatti. Але вони дійсно виглядають дивовижно і переносять вашу уяву в автомобільну країну мрій.
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