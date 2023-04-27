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Машини майбутнього: штучний інтелект створив футуристичні вантажівки в стилі Bugatti

27 квітня 2023 18:17
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Максим Самойленко
Консультант
ШІ створив вантажівки майбутнього в стилі Bugatti: фантастичні фото
Футуристичні вантажівки, створені штучним інтелектом. Фото: Новини.LIVE
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Французька автомобілебудівна корпорація Bugatti славиться своїм екстравагантним та епатажним дизайном спорткарів. Зараз компанія зосереджена на створенні надшвидких гіперкарів. Та що б було, якби бренд вирішив зайнятися виробництвом вантажівок та автофургонів? 

На цю тему вирішив пофантазувати блогер та ілюстратор під ніком Flybyartist. За допомогою штучного інтелекту Google Bard він створив надзвичайні футуристичні вантажівки в стилі Bugatti. 

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Напевно, керувати такою розкішною вантажівкою — мрія кожного далекобійника. 

 

Як виглядає вантажівка майбутнього від Bugatti
ШІ створив вантажівку у стилі Bugatti. Фото: instagram.com/flybyartist/

Будучи Bugatti, ці вантажівки повинні оснащуватися високопродуктивним двигуном.

 

Штучний інтелект показав вантажівки в стилі Bugatti
Як виглядає вантажівка майбутнього у стилі Bugatti. Фото: instagram.com/flybyartist/

Ви тільки подивіться на цей витвір мистецтва від ШІ та уявіть, як такі вантажівки пересуваються вашим містом! 

 

Як виглядають вантажівки майбутнього від Bugatti
Футуристична вантажівка в стилі Bugatti від ШІ. Фото: instagram.com/flybyartist/

Окрім вантажівок, представлені також автофургони для подорожей. Це справжній люкс!

 

Штучний інтелект створив вантажівки в стилі Bugatti
Фургон в стилі Bugatti, створений штучним інтелектом. Фото: instagram.com/flybyartist/ 

Створені картинки показують, як виглядало б майбутнє розкішних подорожей, якби воно було в руках найкращих людей із Bugatti.

 

Як би вантажівки робили Bugatti: футуристичні машини
Фургон майбутнього від штучного інтелекту. Фото: instagram.com/flybyartist/

Як і останній Chiron, ці фургони, ймовірно, були б чудово оснащені. Вони також мали б усілякі сучасні зручності, такі як модульна кухня, зручна ванна та високоякісна спальня. Звичайно, ці автофургони також будуть оснащені найновішими технологіями.

 

Нейромережа згенерувала вантажівки майбутнього: як виглядають
Надстильний фургон в стилі Bugatti від ШІ. Фото: instagram.com/flybyartist/

Ці рендери є концептуальним фан-артом і жодним чином не схвалені Bugatti. Але вони дійсно виглядають дивовижно і переносять вашу уяву в автомобільну країну мрій.

Нагадаємо, ми писали, що на базі ChatGPT створили бот для спілкування з відомими особистостями та популярними персонажами. 

Також пропонуємо подивитися цікаву добірку фото героїв мультфільму Сімпсони, яких "оживив" штучний інтелект та перетворив на справжніх людей. 

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