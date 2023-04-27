ИИ создал грузовики будущего в стиле Bugatti: фантастические фото

Футуристические грузовики созданы искусственным интеллектом. Фото: Новини.LIVE

Французская автомобилестроительная корпорация Bugatti славится своим экстравагантным и эпатажным дизайном спорткаров. Сейчас компания сосредоточена на создании сверхбыстрых гиперкаров. Но что было бы, если бы бренд решил заняться производством грузовиков и автофургонов?

На эту тему решил пофантазировать блоггер и иллюстратор под ником Flybyartist. С помощью искусственного интеллекта Google Bard он создал удивительные футуристические грузовики в стиле Bugatti.

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Наверное, управлять таким роскошным грузовиком — мечта каждого дальнобойщика.

ИИ создал грузовик в стиле Bugatti. Фото: instagram.com/flybyartist/

Будучи Bugatti, эти грузовики должны оснащаться высокопроизводительным двигателем.

Как выглядит грузовик будущего в стиле Bugatti. Фото: instagram.com/flybyartist/

Вы только посмотрите на это произведение искусства от ИИ и представьте, как такие грузовики передвигаются по вашему городу!

Футуристический грузовик в стиле Bugatti от ШИ. Фото: instagram.com/flybyartist/

Кроме грузовиков представлены автофургоны для путешествий. Это настоящий люкс!

Фургон в стиле Bugatti создан искусственным интеллектом. Фото: instagram.com/flybyartist/

Созданные картинки показывают, как выглядело бы будущее роскошных путешествий, будь оно в руках лучших людей из Bugatti.

Фургон будущего искусственного интеллекта. Фото: instagram.com/flybyartist/

Как и последний Chiron, эти фургоны, вероятно, были бы отлично оснащены. Они также обладают современными удобствами, такими как модульная кухня, удобная ванная и высококачественная спальня. Конечно, эти автофургоны также будут оснащены новейшими технологиями.

Сверхстильный фургон в стиле Bugatti от ИИ. Фото: instagram.com/flybyartist/

Эти рендеры являются концептуальным фан-артом и никак не одобрены Bugatti. Но они действительно выглядят изумительно и переносят ваше воображение в автомобильную страну мечтаний.

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