ИИ создал грузовики будущего в стиле Bugatti: фантастические фото

Машины будущего: искусственный интеллект создал футуристические грузовики в стиле Bugatti
Французская автомобилестроительная корпорация Bugatti славится своим экстравагантным и эпатажным дизайном спорткаров. Сейчас компания сосредоточена на создании сверхбыстрых гиперкаров. Но что было бы, если бы бренд решил заняться производством грузовиков и автофургонов?
На эту тему решил пофантазировать блоггер и иллюстратор под ником Flybyartist. С помощью искусственного интеллекта Google Bard он создал удивительные футуристические грузовики в стиле Bugatti.
Наверное, управлять таким роскошным грузовиком — мечта каждого дальнобойщика.
Будучи Bugatti, эти грузовики должны оснащаться высокопроизводительным двигателем.
Вы только посмотрите на это произведение искусства от ИИ и представьте, как такие грузовики передвигаются по вашему городу!
Кроме грузовиков представлены автофургоны для путешествий. Это настоящий люкс!
Созданные картинки показывают, как выглядело бы будущее роскошных путешествий, будь оно в руках лучших людей из Bugatti.
Как и последний Chiron, эти фургоны, вероятно, были бы отлично оснащены. Они также обладают современными удобствами, такими как модульная кухня, удобная ванная и высококачественная спальня. Конечно, эти автофургоны также будут оснащены новейшими технологиями.
Эти рендеры являются концептуальным фан-артом и никак не одобрены Bugatti. Но они действительно выглядят изумительно и переносят ваше воображение в автомобильную страну мечтаний.
Напомним, что мы писали, что на базе ChatGPT создали бот для общения с известными личностями и популярными персонажами.
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