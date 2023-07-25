Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow IT arrow Маск пояснив, чому вирішив змінити лого у Twitter та як тепер називатимуть "твіти" arrow

Маск пояснив, чому вирішив змінити лого у Twitter та як тепер називатимуть "твіти"

25 липня 2023 12:27
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Маск пояснив, чому вирішив змінити лого у Twitter та як тепер називатимуть "твіти"
Підприємець та мільярдер Ілон Маск. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У понеділок, 24 липня, Ілон Маск презентував нове лого та домент для Twitter. Відмовившись від синіх птахів, підприємець хоче перетворити мережу на платформу для комунікацій і фінансових операцій. 

Про це повідомляє видання Bloomberg. 

Читайте також:

Причина зміни лого у Twitter

За словами Маска, наразі Twitter — це не просто мережа для обміну короткими думками. Змінюючи лого, він має на меті створити широку платформу для комунікації та впровадити фінансові операції.

null
Повідомлення Маска. Фото: скриншот

"Назва Twitter мала сенс, коли це було всього лише повідомлення із 140 символів, які йшли туди-сюди, як цвірінькання птахів, але тепер ви можете публікувати майже будь-що, включаючи кілька годин відео. У найближчі місяці ми додамо комплексні комунікації та можливість керувати всім вашим фінансовим світом. Назва Twitter не має сенсу в цьому контексті, тому ми повинні попрощатися з птахом", — написав Маск. 

Підприємець додає, що фінансові операції, зокрема, потрібні для того, що залучити більше рекламодавців. Адже, дохід від реклами останнім часом впав вдвічі. Це підтвердила і генеральний директор Twitter Лінда Яккаріно. 

null
Повідомлення Яккаріно. Фото: скриншот

Як називатимуться "твіти"

Відтак, Маск проведе ребрендинг компанії шляхом зміни логотипу та домену. Альтернативою синім птахам стане біла літера "Х" на чорному фоні. 

Відповідно, "твіти" матимуть назву "Х" (ікс). 

Нагадаємо, раніше Twitter оголосив, що вимагатиме від користувачів мати обліковий запис на платформі соціальних мереж, щоб переглядати твіти. Маск назвав цей крок "тимчасовим надзвичайним заходом".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як Борис Тодуров рятував серця під світлом ліхтаря

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

00:43 "Це моя бабуся": ухилянти вигадали новий спосіб перетину кордону

08:50 Лунін змінить "Реал" на відомий клуб з іншої країни

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Новина з відео

04:45 Є хитрий нюанс: як діяти, якщо військкоми забороняють знімати вручення повістки

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз