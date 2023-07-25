Маск пояснив, чому вирішив змінити лого у Twitter та як тепер називатимуть "твіти"

Підприємець та мільярдер Ілон Маск. Фото: Reuters

У понеділок, 24 липня, Ілон Маск презентував нове лого та домент для Twitter. Відмовившись від синіх птахів, підприємець хоче перетворити мережу на платформу для комунікацій і фінансових операцій.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

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Причина зміни лого у Twitter

За словами Маска, наразі Twitter — це не просто мережа для обміну короткими думками. Змінюючи лого, він має на меті створити широку платформу для комунікації та впровадити фінансові операції.

Повідомлення Маска. Фото: скриншот

"Назва Twitter мала сенс, коли це було всього лише повідомлення із 140 символів, які йшли туди-сюди, як цвірінькання птахів, але тепер ви можете публікувати майже будь-що, включаючи кілька годин відео. У найближчі місяці ми додамо комплексні комунікації та можливість керувати всім вашим фінансовим світом. Назва Twitter не має сенсу в цьому контексті, тому ми повинні попрощатися з птахом", — написав Маск.

Підприємець додає, що фінансові операції, зокрема, потрібні для того, що залучити більше рекламодавців. Адже, дохід від реклами останнім часом впав вдвічі. Це підтвердила і генеральний директор Twitter Лінда Яккаріно.

Повідомлення Яккаріно. Фото: скриншот

Як називатимуться "твіти"

Відтак, Маск проведе ребрендинг компанії шляхом зміни логотипу та домену. Альтернативою синім птахам стане біла літера "Х" на чорному фоні.

Відповідно, "твіти" матимуть назву "Х" (ікс).

Нагадаємо, раніше Twitter оголосив, що вимагатиме від користувачів мати обліковий запис на платформі соціальних мереж, щоб переглядати твіти. Маск назвав цей крок "тимчасовим надзвичайним заходом".