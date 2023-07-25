Маск объяснил, почему решил сменить лого в Twitter и как теперь будут называть "твитты"

Предприниматель и миллиардер Илон Маск. Фото: Reuters

В понедельник, 24 июля, Илон Маск представил новое лого и домент для Twitter. Отказавшись от синих птиц, предприниматель хочет превратить сеть в платформу для коммуникаций и финансовых операций.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

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Причина смены лого в Twitter

По словам Маска, сейчас Twitter — это не просто сеть для обмена краткими мыслями. Изменяя лого, он стремится создать широкую платформу для коммуникации и внедрить финансовые операции.

Сообщение Маска. Фото: скриншот

"Название Twitter имело смысл, когда это было всего лишь сообщение из 140 символов, которые шли туда-сюда, как чириканье птиц, но теперь вы можете публиковать почти что угодно, включая несколько часов видео. В ближайшие месяцы мы добавим комплексные коммуникации и возможность управлять всем вашим финансовым миром. Название Twitter не имеет смысла в этом контексте, поэтому мы должны попрощаться с птицей", — написал Маск.

Предприниматель добавляет, что финансовые операции, в частности, нужны для привлечения большего количества рекламодателей. Ведь доход от рекламы в последнее время упал вдвое. Это подтвердила и генеральный директор Twitter Линда Яккарино.

Сообщение Яккарино. Фото: скриншот

Как будут называться "твиты"

Следовательно, Маск проведет ребрендинг компании путем смены логотипа и домена. Альтернативой синим птицам станет белая буква "Х" на черном фоне.

Соответственно, "твитты" будут называться "Х" (икс).

Напомним, ранее Twitter объявил, что потребует от пользователей иметь аккаунт на платформе социальных сетей, чтобы просматривать твиты. Маск назвал этот шаг "временным чрезвычайным мероприятием".